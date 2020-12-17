Напомним, матч 13 тура между Ингульцом и Шахтером должен был пройти 13 декабря, но игра была отменена. Делегат матча определил, что замерзший газон на стадионе Зирка в Кропивницком является травмоопасным для футболистов и не позволил проведение поединка. Сегодня, 17 декабря, Ингулец получил технические 0:3 от КДК УАФ.

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"Я знал, что так будет. Зачем комментировать то, о чем ты давно знаешь, с чем ты давно в туалет сходил... Не хочу много говорить, ведь уже столько наговорил, что не успеваю за решения КДК УАФ платить по 100 тысяч гривен за каждое свое высказывание. Мы живем в Украине. Поэтому не все так просто.

Ингулец обвиняют, что подогрев поля не был включен? Это неправда. Все, что нам говорил делегат матча, мы выполняли. Итак, все лежит на его совести. Подогрев поля был включен. Что дальше планируем делать? Ничего. Примем это решение, какое оно есть. Но замечу, что это Шахтер. Любая другая команда сыграла бы с нами. Судиться с "горняками"? Да ну! Бог не фраер – он все видит. Придет время и все станет на свои места. Звезды еще сойдутся...

За день до матча я позвонил генеральному директору "горняков" Сергею Палкину и говорю ему: "Анатольевич, давайте перенесем эту игру, например, на весну. Также мы готовы завтра приехать и сыграть на НСК Олимпийский. А он мне ответил, что судьбу матча будет решать КДК УАФ, потому что мы якобы уже ничего не можем сделать. в 13:00 на следующий день должно приниматься решение, состоится встреча или нет, а его уже объявили в восемь часов утра. О чем тут говорить?!

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Мне еще вечером накануне поединка сказали, что там что-то не так. Необходимо переносить матч. Шахтер просто не захотел играть на том газоне. Да, были проблемы, но на газоне не было льда. Дарио Срна заявлял, что Ахметов хотел лично оплатить, чтобы на стадионе Зирка включили подогрев? Это настоящая ложь. Никто нам ничего не предлагал. Я разговаривал только с Палкиным, который мне сразу сказал, что судьбу матча будет решать КДК УАФ.

Причем тут это? Есть две команды. Давайте я завтра отправлю команду в Киев, профинансирую вам все переезды и мы сыграем эту встречу. Но Палкин мне сказал, что бразильские игроки Шахтера летят домой и они не могут ничего сделать. За сутки мы были готовы сыграть с "горняками", а их бразильцы уже собрались лететь на родину в отпуск", – цитирует Поворознюка Footboom.

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