Верес продолжает вести борьбу за выживание, а вот у Руха есть шанс впервые в истории попасть в еврокубки. Начало игры было без моментов, зато борьбы хватало. Так, Дахновский уже на 3-й минуте получил “горчичник”. Издали попытался приложиться Пастух – чуть ли не единственный момент за первые 30 минут.

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По завершении первых получаса игры Верес неожиданно повел в счете. Гол вышел курьезным и эффектным. Гайдучик получил мяч на правом фланге, сместился и пробил, а Слюбик, пытаясь отразить удар, направил мяч в ближнюю девятку, чем дезориентировал вратаря– 0:1! Рух попытался отыграться, но Верес грамотно закрылся, поэтому на перерыв команды пошли при преимуществе ровенцев.

На старте второго тайма львовяне отыгрались, и сделал это Слюбик. После розыгрыша штрафной Карабин навесил в штрафную с правого фланга, но попал в защитника. Мяч свечой поднялся над штрафной, Холод головой сумел сбросить к линии вратарской, а Слюбик успел вонзить ногу между Кучеренко и Жулио Сезаром – 1:1!

На 59-й минуте уже Рух вышел вперед. Карабин, казалось, неудачно обработал мяч и потерял его, но навязал борьбу Кучеренко на правом фланге и заметил свободного Таллеса перед штрафным. Передача на бразильца, который красиво положил в дальнюю девятку. Карабин увеличил отрыв Руха: Сыч отдал направо на Ярослава, тот на замахе убрал защитника и обводным ударом забил в дальний угол. Пастух дальним ударом мог сделать преимущество разгромным, но Когут потянул его удар. В итоге, уверенная победа Руха – 3:1.

Таким образом, Рух набрал 44 очка и приблизился к СК Днепр-1, который на четвертой строчке с 45 пунктами. Верес с 20 баллами остался четырнадцатым.

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