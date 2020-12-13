"Вчера около 15:30 я сразу поехал на стадион. Увидел, что поле замерзло, лед. Тогда только узнал, что они не включили подогрев. Вечером, как всегда, говорил с нашим президентом: даже он хотел лично оплатить, чтобы включили подогрев, но уже было поздно. К сожалению, произошла такая некрасивая, непрофессиональная ситуация. Шахтер сделал все как положено: мы приехали и жили в гостинице, когда нам сказали, что игры не будет.

"Авторитет Шахтера давил на делегата матча", – в Ингульце объяснили дальнейшую судьбу отмененного поединка

Ингулец говорит, что сделал все возможное, – это неправда. Они не включили подогрев. Мы – футболисты, не боимся ни Интера, ни Реала, ни Боруссии М. И, при всем уважении к Ингульцу, их тоже не боимся.

Мы будем уважать любое решение. Мы – профессионалы, свое дело сделали", – цитирует Срну официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок Ингулец – Шахтер отменили из-за ненадлежащего состояния газона.

Інтер – Шахтар: Асиметричний шедевр Каштру і три складові успіху в Мілані – як "гірники" відмовилися від квитка в 1/8 ЛЧ