Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Колос, стартовал в 17:00. Команда Луческу пыталась закрепить лидерство перед зимней паузой. Киевляне опережали Шахтер на три очка, а победная серия "бело-синих" составляла 4 матча. На неделе Динамо одолело венгерский Ференцварош в Лиге чемпионов, гарантировав себе еврокубковую весну. Колос не побеждал 3 поединка подряд, но возможен триумф вернул бы Коваливке в зону ЛЕ.

Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

Стартовые 10 минут прошли под аккомпанемент жесткой борьбы в центре поля. Колос компактно защищался, Динамо пыталось атаковать обоими флангами, но к какой-то конкретике дело не доходило. Жерсон упал в штрафной гостей после борьбы с Максименко, требуя пенальти – рефери не повелся. Отметим, что игру обеих команд затрудняло очень тяжелое поле стадиона Динамо им. Валерия Лобановского. Потрепанный и скользкий газон не позволял качественно комбинировать низом, отсюда – много навесных передач, в частности, от Коваливки.

Жерсон вышел настолько заряженным, что несколько раз сфолил в атаке – за стартовую четверть похожих эпизодов было не менее трех. Селезнев потерял отличный шанс на 18-й минуте. После розыгрыша углового экс-форвард сборной Украины чудом не попал по мячу с линии вратарской. Евгений хватается за голову, а футболисты Динамо выдыхают с облегчением. Ни одного момента от подопечных Луческу к середине первого тайма. Киевлянам, которые в минувший вторник выстрадали победу над Ференцварошем, заметно не хватало свежести.

Супряга становится победителем премии "промах года" на 26-й минуте. Миколенко выкатил на пустые, а молодой форвард эпически пробил вдоль ворот. Что ж, теперь Болонья имеет полное право уменьшить собственное предложение или вообще свернуть переговоры. Тем более, Супряга далеко не впервые демонстрирует технический брак. Пока Шапаренко корчился от боли после столкновения с Селезневым, Луческу серьезно поговорил с Миколенко.

Андриевский слабо пробил метров с 20-ти в конце печального первого тайма: киевляне впервые попадают в створ, голкипер легко фиксирует сферу, словом, ничего интересного. 0:0 – справедливый итог стартовых 45 минут. От игры на этом газоне было бы несправедливо требовать большего. Зачем мы вообще играем в футбол 12 декабря...

Луческу реагирует на печальное зрелище тройной заменой в перерыве. Вербич, Гармаш и Караваев вместо Супряги, Жерсона и Сироты соответственно. Однако довольно неожиданно открывает счет Колос на 49-й. Миколенко отмахнулся от Селезнева в собственной штрафной, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Евгений спокойно развел Бущана с мячом по разным углам.

В Динамо существенно прибавилось проблем на 54-й минуте. Шепелев грязновато заехал по ноге Черноморцу – Пасхал сначала показал желтую полузащитнику киевлян, но VAR снова отправил рефери к монитору. В итоге Шепелев получает прямую красную, а Луческу выбегает на поле, чтобы разобраться с судьями. Где-то мы такое уже видели...

Луческу почти повторил свою легендарную выходку – тренер Динамо устроил разборки с судьями прямо на поле

Пасхал уравнял составы через 15 минут. Схема не изменилась: VAR – монитор – красная. Максименко досрочно завершил игру за фол последней надежды на Вербиче. Впрочем, на этом скандальные эпизоды не закончились, ведь Динамо отыгралось после сомнительного пенальти. Миколенко вернул должок Селезневу, сыграв на опережение. Евгений вроде бы ударил защитника по ноге, обошлось без видеоповторов. Цыганков уверенно переиграл Волынца ударом с "отметки".

В эндшпиле игры команды обменялись голами с интервалом в три минуты. Цыганков примерно с метра прошил Волынца, который перед этим вытащил еще два мертвых удары от того же Виктора и Вербича. А вот Колосу серьезно повезло – Антюх выстрелил из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом от Миколенко попал в ближний. У Бущана не было шансов. Арбитр компенсировал 7 минут, Динамо пыталось вырвать победу, но Колос успешно отбился. Команда Луческу уходит на каникулы в статусе зимнего чемпиона, набрав 30 пунктов. Шахтер, который провел на одну игру меньше, имеет 26 очков.