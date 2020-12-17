Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение относительно отмененного матча 13-го тура Премьер-лиги между петровским Ингульцем и донецким Шахтером, который не состоялся в минувшие выходные.

Ингулец получил техническое поражение за срыв поединка, сообщает официальный сайт УАФ.

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КДК УАФ признал петровцев виновными в ненадлежащей подготовке к матчу с действующим чемпионом. Поединок Ингулец – Шахтер должен был состояться 13 ноября в Кропивницком. Однако, хозяева не позаботились о состоянии газона, не включили подогрев поля и судейская бригада отказалась проводить матч на стадионе Зирка. Дополнительно Ингулец также оплатит 50 тысяч гривен штрафа.

К слову, техническая победа Шахтера (3:0) позволила "горнякам" сократить до минимума отставание от киевского Динамо в турнирной таблице. Теперь у "бело-синих" 30 очков в активе, у донетчан – 29 пунктов.

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