"Объясняю еще раз: это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что Шахтер не собирается играть в Кропивницком. Много вопросов, почему еще в восемь вечера за день до матча нам сказали, что Шахтер играть не будет. Очень много вопросов .

Ингулец – Шахтер: УАФ официально решила судьбу отмененного матча УПЛ

Зачем таким образом Шахтер идет к чемпионству? Так он его не завоюет. Боженька не фраер, он все видит, все расставит по своим местам", – заявил Поворознюк в комментарии Meta-ratings.

Напомним, матч Ингулец – Шахтер не состоялся из-за плохого состояния газона. Как оказалось, хозяева не включали подогрев в течение нескольких дней, поэтому поле стало слишком твердым и травмоопасным.

"Марадона показав мені фокус": виступав із Фігу, міг стати суперзіркою, але вже 27 років прикутий до інвалідного візка