Нагадаємо, матч 13 туру між Інгульцем і Шахтарем мав пройти 13 грудня, але гра була скасована. Делегат матчу визначив, що замерзлий газон на стадіоні Зірка в Кропивницькому є травмонебезпечним для футболістів та не дозволив проведення поєдинку. Сьогодні, 17 грудня, Інгулець отримав технічні 0:3 від КДК УАФ.

Інгулець – Шахтар: УАФ офіційно вирішила долю скасованого матчу УПЛ

"Я знав, що так буде. Навіщо коментувати те, про що ти вже давно знаєш, з чим ти вже давно до туалету сходив... Не хочу багато говорити, адже вже стільки наговорив, що не встигаю через рішення КДК УАФ платити по 100 тисяч гривень за кожне своє висловлювання. Ми живемо в Україні. Тому не все так просто.

Інгулець звинувачують, що підігрів поля не був увімкнений? Це неправда. Все, що нам казав делегат матчу, ми виконували. Отже, все лежить на його совісті. Підігрів поля був увімкнений. Що далі плануємо робити? Нічого. Приймемо це рішення таким, яке воно є. Але зауважу, що це Шахтар. Будь-яка інша команда зіграла би з нами. Судитися із "гірниками"? Та ну! Бог не фраєр – він все бачить. Прийде час і все стане на свої місця. Зірки ще зійдуться...

За день до матчу я зателефонував генеральному директору "гірників" Сергію Палкіну і кажу йому: "Анатолійовичу, давайте перенесемо цю гру, наприклад, на весну. Також ми готові завтра приїхати і зіграти на НСК Олімпійський. А він мені відповів, що долю матчу буде вирішувати КДК УАФ, бо ми буцімто вже нічого не можемо зробити. О 13:00 наступного дня повинно прийматися рішення, відбудеться зустріч чи ні, а його вже оголосили о восьмій годині ранку. Про що тут говорити?!

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Мені ще увечері напередодні поєдинку сказали, що там щось не так. Необхідно переносити матч. Шахтар просто не захотів грати на тому газоні. Так, були проблеми, але на газоні не було льоду. Даріо Срна заявляв, що Ахметов хотів особисто оплатити, щоб на стадіоні Зірка увімкнули підігрів? Це справжня брехня. Ніхто нам нічого не пропонував. Я розмовляв тільки із Палкіним, який мені одразу сказав, що долю матчу буде вирішувати КДК УАФ.

Причому тут це? Є дві команди. Давайте я завтра відправлю команду в Київ, профінансую вам усі переїзди і ми зіграємо цю зустріч. Але Палкін мені сказав, що бразильські гравці Шахтаря летять додому і вони не можуть нічого зробити. За добу ми були готові зіграти з "гірниками", а їхні бразильці вже зібралися летіти на батьківщину у відпустку", – цитує Поворознюка Footboom.

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