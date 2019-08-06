Бейл получил 2 варианта продолжения карьеры, – Marca

Будущее вингера мадридского Реала Гарета Бейла на Сантьяго Бернабеу остается туманным.

Валлиец в данный момент рассматривает две опции, сообщает Marca.

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По информации издания, в летнее трансферное окно Бейл либо вернется в английскую Премьер-лигу, либо останется в Реале. Ранее трансфер вингера в Цзянсу Сунин сорвался в последний момент. Теперь же "сливочные" не против включить Бейла в соглашение по переходу полузащитника МЮ Поля Погба.

Правда, манкунианцы пока не заинтересованы в услугах британца, а у еще одного потенциального претендента на опального вингера – Тоттенхэм – другие приоритеты на рынке.

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