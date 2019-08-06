Бейл отримав 2 варіанти продовження кар'єри, – Marca

Майбутнє вінгера мадридського Реала Гарета Бейла на Сантьяго Бернабеу залишається туманним.

Валлієць наразі розглядає дві опції, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, у літнє трансферне вікно Бейл або повернеться до англійської Прем'єр-ліги, або залишиться у Реалі. Раніше трансфер вінгера в Цзянсу Сунін зірвався в останній момент. Тепер же "вершкові" не проти включити Бейла в угоду з переходу хавбека МЮ Поля Погба.

Щоправда, манкуніанці поки незацікавлені в послугах британця, а ще один потенційний претендент на опального вінгера – Тоттенхем – має інші пріоритети на ринку.

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