Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер не согласился со словами Луиса Энрике о том, что ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов из-за невезения.

Энрике утверждал, что парижанам не повезло в обеих полуфинальных встречах с Боруссией из-за большого количества попаданий игроков ПСЖ в каркас ворот. В Дортмунде футболисты парижан дважды пробили в штангу, а в Париже – дважды в штангу и дважды в перекладину. "Иногда футбол бывает несправедлив", – заявил Энрике.

"Мы заслуживали победу": Луис Энрике пожаловался на роковое невезение ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Венгер считает, что тренеру ПСЖ следует быть более самокритичным. "Снова начались эти оправдания. Одно из оправданий заключается в том, что игроки четырежды попали в каркас ворот. Но как насчёт объяснения того, что ПСЖ понадобилось 45 минут, чтобы наконец-то начать играть в темпе матча Лиги чемпионов?", – цитирует Венгера Marca.

Боруссия повторно обыграла ПСЖ и чудом вышла в финал ЛЧ – Хуммельс вспомнил Шахтер и вместе с Фортуной остановил Мбаппе