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Реал сделает финальное предложение Манчестер Юнайтед по Погба – Мадрид включит в соглашение двух своих звезд

15:50 61 Читати українською
Реал сделает финальное предложение Манчестер Юнайтед по Погба – Мадрид включит в соглашение двух своих звезд
Поль Погба / Sky Sports

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба все еще может оказаться в Реале. "Королевский клуб" готов предложить двух своих футболистов, поскольку не хочет платить сумму, которую требуют манкунианцы.

Манчестер Юнайтед хочет получить 150 млн фунтов за полузащитнику Полю Погба. По информации Marca, Реал не хочет столько платить и предлагает альтернативный вариант.

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"Бланкос" готовы включить в сделку вингера Гарета Бейла и полузащитника Хамеса Родригеса. Хотя ранее сообщалось, что колумбиец останется на Сантьяго Бернабеу.

Гарет Бейл был почти продан в китайский Цзянсу Сунин, но в последний момент Мадрид вышел из переговоров.

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