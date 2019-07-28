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Трансфер Бейла в Китай сорвался – журналист BBC назвал причину

15:48 367 Читати українською
Трансфер Бейла в Китай сорвался – журналист BBC назвал причину
Гарет Бейл / Reuters

Вингер Реала Гарет Бейл не перейдет в Китай этим летом.

Переход футболиста Реала Гарета Бейла в китайский Цзянсу Сунин сорвался, сообщает журналист BBC Девид Орнштейн. Отмечается, что в нынешней ситуации валлийский вингер останется в Реале, ведь "сливочные" вышли из переговоров.

Бейл прибыл в Китай для подписания контракта с Цзянсу Сунин

Китайский клуб пытался как можно быстрее закрыть сделку по Бейлу, ведь трансферное окно в восточном чемпионате закрывается 31 июля. Однако, главный тренер Реала Зинедин Зидан все же не рассчитывает на 30-летнего футболиста.

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