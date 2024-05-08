После разгрома Колоса (5:0) Андрей Ярмоленко опроверг слухи о завершении карьеры после Евро-2024. Вингер Динамо, который вышел на четвертую строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ (107 мячей), впервые после травмы провел на поле все 90 минут.

Несмотря на разгром, Динамо так и не удалось сократить отставание от лидера турнирной таблицы Шахтера, который в очередной раз надругался над Черноморцем (3:0). Уже в следующем туре нас ждет Классическое на Львов Арене (11-го мая). Болельщики раскупили билеты в течение стартовых 4-х минут, как только они поступили в продажу. Вашему вниманию обзор поединков 27-го тура УПЛ в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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