Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах

Выделяем несколько закономерностей текущего трансферного окна.

Как выглядит трансферное лето-2019 в топ-лигах:

Несколько выводов из этой инфографики от Guardian:

– Итальянский рынок наиболее замкнутый в себе. Клубы Серии А 72% трансферов проворачивают внутри лиги. Другие топ-чемпионаты не слишком заинтересованы в приобретениях из Италии. Как вариант объяснения – местные гранды возглавляют итальянские тренеры, которые прекрасно знакомы с лучшими местными исполнителями и хантят их.

– Английские клубы наоборот ориентируются на зарубежные рынки: по 18% новичков из Бундеслиги и Лиги 1, 15% из Ла Лиги и только 47% внутренних переходов. Причина очевидна – представители АПЛ имеют самые высокие заработки на континенте, поэтому предлагают наибольшую цену клубам и наибольшую зарплату игрокам. В то же время английские футболисты традиционно переоценены.

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– Наименее популярное направление между топ-чемпионатами – из Серии А в Примеру (1%). Только один футболист в течение этого трансферного окна сменил итальянскую высшую лигу на испанскую.

– Бундеслига активно приглашает футболистов из АПЛ – 17% от всех летних новичков. Эту ситуацию мы недавно разбирали отдельно. Молодежь на Туманном Альбионе рискует пересидеть в запасе, тогда как немецкие клубы дают гарантию игрового времени и показали пример прекрасной работы с юными игроками.

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