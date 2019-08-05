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Лунин – приоритетный вариант для Вальядолида, путь для украинца расчистил Ливерпуль

18:37 278 Читати українською
Лунин – приоритетный вариант для Вальядолида, путь для украинца расчистил Ливерпуль
Андрей Лунин / Реал

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал главной трансферной целью Вальядолида на вратарскую позицию.

Клуб испанской Ла Лиги Вальядолид хочет усилить вратарскую позицию перед началом сезона 2019/20. Приоритетным вариантом для клуба Роналдо был экс-голкипер Вест Хэма Адриан.

Лунин близок к переходу в Вальядолид, – испанские СМИ

Испанский клуб уже вел переговоры с 32-летним футболистом, однако в последний момент Адриана перехватил Ливерпуль. Таким образом, приоритетным вариантом для Вальядолида стал украинец Андрей Лунин, которого клуб хочет взять в аренду, сообщает Pucela Fichajes.

Отмечается, что Реал не против такого перехода, поскольку считает клуб Роналдо хорошим вариантом для развития Лунина. Сам вратарь также считает, что сможет стать основным игроком Вальядолида.

Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт

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