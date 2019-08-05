Лунин – приоритетный вариант для Вальядолида, путь для украинца расчистил Ливерпуль

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин стал главной трансферной целью Вальядолида на вратарскую позицию.

Клуб испанской Ла Лиги Вальядолид хочет усилить вратарскую позицию перед началом сезона 2019/20. Приоритетным вариантом для клуба Роналдо был экс-голкипер Вест Хэма Адриан.

Лунин близок к переходу в Вальядолид, – испанские СМИ

Испанский клуб уже вел переговоры с 32-летним футболистом, однако в последний момент Адриана перехватил Ливерпуль. Таким образом, приоритетным вариантом для Вальядолида стал украинец Андрей Лунин, которого клуб хочет взять в аренду, сообщает Pucela Fichajes.

Отмечается, что Реал не против такого перехода, поскольку считает клуб Роналдо хорошим вариантом для развития Лунина. Сам вратарь также считает, что сможет стать основным игроком Вальядолида.

Лунін з новою пропозицією – фанати Реала високо оцінили дебют українця при Зідані, а екс-тренер Мадрида виніс вердикт