Астана – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Астана принимает Динамо в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Астана – Динамо

29 ноября, 17:50, Астана, "Астана Арена"

Главный арбитр: Иван Бебек (Хорватия)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

После побед Астаны и Динамо в последних турах вопрос выхода в евровесну для этих клубов было фактически решён. Да, чисто теоретически Ренн может выиграть два следующих матча и потеснить кого-то из лидеров, но в подобный расклад уже не верят даже сами французы. Между чемпионом Казахстана и вице-чемпионом Украины сегодня состоится битва за первое место – и для киевлян оно имеет критически важное значение, ведь после провального внутреннего сезона проиграть лидерство казахам в еврокубках недопустимо по вопросам престижа. Кроме того, тренерам и футболистам нужна реабилитация за поражение Александрии и ничью в первом матче. Словом, нехватки мотивации не будет.

Астана – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Главным козырём Астаны является родной стадион, на котором в своё время даже Атлетико с Бенфикой не смогли победить. Разгадка кроется не столько в неистовой поддержке трибун, сколько в искусственном газоне, к которому гости всегда долго привыкают – хотя в текущем сезоне "жёлто-синие" ультимативного футбола здесь не демонстрируют. Да, они прибили и Ренн, и Яблонец, но обе встречи трудно назвать лёгкими для хозяев – французам забили лишь после часа игры, а Яблонец дожали за две минуты до конца основного времени. Соперники при этом также имели достаточно шансов для взятия ворот, поэтому Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции был прав: чем быстрее Динамо приспособится к полю, тем проще будет добиваться необходимого счёта.

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Астана в родных стенах надеется не только на синтетическое поле, но и на географическое положение. Впрочем, последний фактор из союзника в последних турах еврокубков превращается во врага – конечно, в столице Казахстана холодно и сюда долго лететь, но местное первенство здесь завершается задолго до решающих матчей в группе. "Жёлто-синие" оформили очередное чемпионство и завершили играть в футбол 11 ноября – то есть, 18 дней назад, что для игрового тонуса в конце сезона точно не плюс. Правда, для казахов этот фактор не такой уж и критический: так, перед киевским поединком Астана не играла 21 день – и подобные паузы для местного футбола являются нормой. В конце концов, в прошлом году это не помешало "железнодорожникам" выйти в плей-офф.

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Киевлянам нужно справиться не только с полем, но и с собственной недисциплинированностью и проблемами с реализацией. Крайний матч против Александрии был открытой игрой без центра, что очень хорошо для болельщика, но плохо для результата – особенно, когда твой голкипер летит на край штрафной сбивать футболиста, с которым борется собственный защитник. В плане оборонной работы "бело-синие" провели просто катастрофический поединок, а с кадровой политикой перемудрил тренерский штаб – эксперимент с Сидорчуком в центре защиты почти без замен получился провальным. Впрочем, в атаке всё было довольно перспективно, а опыт разгромов Ренна и Мариуполя слишком свежий, чтобы делать пессимистические прогнозы. Хацкевичу и подопечным просто надо собраться и выдать тот футбол, в который они умеют играть.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Динамо и Астана второй раз встречаются в очном матче, а первый их поединок состоялся в Киеве в сентябре. До того Астана даже никогда не играла против украинских клубов.

2. Динамо, кроме поединка с Астаной, провело 2 матча против казахских клубов – оба против Актобе в плей-офф Лиги Европы 2013/2014. Дома казахи дали бой и проиграли со счётом 2:3, однако в Киеве потерпели сокрушительный разгром – 5:1. Таким образом, общая статистика противостояния с казахами положительная – три матча, две победы и одна ничья при разнице мячей 10:5.

3. Ассистент главного тренера Динамо Максим Шацких в 2009 году провел за Астану 16 матчей, забив 9 голов и взяв серебряные медали чемпионата.

4. Главный тренер Динамо Александр Хацкевич хорошо знает футболиста Астаны Ивана Маевского – во времена руководства им сборной Беларуси Маевский провел 11 матчей в его команде.

5. За Астану играет украинский защитник Сергей Малый, воспитанный в системе луганского футбола. Он даже провёл два матча за Зарю в сезоне 2009/2010, однако более известен по выступлениям в белоцерковском Арсенале.

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Кадровая ситуация

Серьёзных проблем с составом главный тренер Астаны Григорий Бабаян не имеет. Единственной безусловной потерей является нападающий Педро Энрике, который отбывает дисквалификацию, однако его, в принципе, есть кем заменить. Также существуют вопросы относительно формы Дмитрия Шомко и Евгения Постникова – оба футболиста только недавно восстановились от травм и вернулись к работе с командой. Все эти исполнители находятся в основной обойме казахстанского клуба, однако их потери является скорее неприятными, чем критическими.

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Динамо точно не поможет Виталий Буяльский, который повредил бедро и пропустит не менее двух недель. Кроме него, в Астану не полетели Иосип Пиварич, Артём Беседин и Владислав Супряга, хотя они абсолютно здоровы. Также существуют вопросы относительно участия в матче Никиты Бурды, который растянул икроножную мышцу в сборной и пропустил последние поединки киевлян. Центрбэк только во вторник приступил к тренировкам в общей группе, поэтому вряд ли появится на синтетическом поле – хотя решения по нему ещё не было. Дисквалифицированных в составе "бело-синих" нету.

Ориентировочные составы на матч Астана – Динамо

Астана: Эрич – Рукавина, Аничич, Логвиненко, Шомко – Кляйнхаслер, Маевский – Томасов, Алмейда, Мужиков – Кабананга

Динамо: Бойко – Кендзёра, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обе команды имеют как существенные плюсы, так и значительные минусы. Астана сильно играет дома благодаря синтетике и климату, но проблемы с игровым тонусом несколько нивелируют это преимущество. Динамо точно имеет больший опыт топ-матчей в Европе, хотя нельзя назвать киевлян намного выше классом – казахи в последние годы также играют в Лиге чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Однозначно можно говорить лишь о том, что Астана является хорошо сбалансированной и играющей командой – и очень терпеливой, что на последних минутах почувствовали и французы, и чехи, и украинцы.

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Обе команды любят и умеют атаковать, однако, как в том анекдоте, есть нюанс. Так, "жёлто-синие" на родном поле в этом сезоне еврокубков не забивали менее двух, но при этом позволили создать моментов у своих ворот на такое же количество – спасла только ужасная реализация соперников. Динамо также демонстрирует высокую результативность в Европе, ни разу не сыграв с минимальным счётом, но при этом была обнаружена склонность к потере игрового преимущества – так произошло и с Яблонцем, и с Астаной в Киеве. Все это позволяет прогнозировать сегодня боевую ничью, которая, в принципе, устроит всех.

Михаил Юхименко, Футбол 24