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Астана – Динамо: Бойко рассказал о своем психологическом состоянии после ошибок в прошлых матчах

17:21 65 Читати українською
Астана – Динамо: Бойко рассказал о своем психологическом состоянии после ошибок в прошлых матчах
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против Астаны.

"Что ожидаем от игры с чемпионом Казахстана? Мы готовимся как к обычной игре, настраиваемся на положительный результат. Мы относимся к нашему будущему сопернику с уважением, настраиваемся на эту игру самым серьезным образом. То, что я в первом матче пропустил, на мое психологическое состояние не влияет.

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Насколько сложно перенести перелет и разницу во времени? Пока это никак не ощущается. Мы прилетели, отдохнули. Будет еще завтрашний день. Разница во времени и перелет, думаю, не повлияет.

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Будет ли газон проблемой? Сегодня попробуем, посмотрим, для кого как. Но, думаю, особых проблем не будет", – цитирует Дениса Бойко FootBoom.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
23
час
:
51
мин
Динамо Киев
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