Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Астана приймає Динамо у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Астана – Динамо

29 листопада, 17:50, Астана, "Астана Арена"

Головний арбітр: Іван Бебек (Хорватія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після перемог Астани та Динамо у останніх турах питання виходу в євровесну для цих клубів було, фактично, вирішене. Так, суто теоретично Ренн може виграти два наступні матчі та потіснити когось із лідерів, але в подібний розклад вже не вірять навіть самі французи. Між чемпіоном Казахстану та віце-чемпіоном України сьогодні відбудеться битва за перше місце – і для киян воно має критично важливе значення, адже після провального внутрішнього сезону програти лідерство казахам у єврокубках неприпустимо з питань престижу. Крім того, тренерам та футболістам вконче потрібна реабілітація за поразку Олександрії та нічию у першому матчі. Словом, мотивації бракувати не буде.

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Головним козиром Астани є рідний стадіон, на якому в свій час навіть Атлетіко з Бенфікою не змогли перемогти. Розгадка криється не стільки у несамовитій підтримці трибун, скільки у штучному газоні, до якого гості завжди довго звикають – хоча у поточному сезоні "жовто-сині" ультимативного футболу тут не демонструють. Так, вони прибили і Ренн, і Яблонець, але обидві зустрічі важко назвати легкими для господарів – французам забили лише після години гри, а Яблонець дотиснули за дві хвилини до кінця основного часу. Суперники при цьому також мали достатньо шансів для взяття воріт, тож Олександр Хацкевич на передматчевій прес-конференції був правий: чим швидше Динамо пристосується до поля, тим простіше буде добиватися необхідного рахунку.

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Астана у рідних стінах сподівається не тільки на синтетичне поле, а й на географічне положення. Втім, останній фактор із союзника в останніх турах єврокубків перетворюється на ворога – звісно, у столиці Казахстану холодно й сюди довго летіти, але місцева першість тут завершується задовго до вирішальних матчів у групі. "Жовто-сині" оформили чергове чемпіонство та завершили грати у футбол 11 листопада – тобто, 18 днів тому, що для ігрового тонусу наприкінці сезону точно не плюс. Щоправда, для казахів цей фактор не такий вже й критичний: так, перед київським поєдинком Астана не грала 21 день – і подібні паузи для місцевого футболу нормальні. Зрештою, у минулому році це не завадило "залізничникам" вийти у плей-офф.

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Киянам потрібно впоратись не тільки з полем, а й власною недисциплінованістю та проблемами з реалізацією. Крайній матч проти Олександрії був відкритою грою без центру, що дуже гарно для вболівальника, але погано для результату – особливо, коли твій голкіпер летить на край штрафного збивати футболіста, з яким бореться власний захисник. В плані оборонної роботи "біло-сині" провели просто катастрофічний поєдинок, а з кадровою політикою перемудрив тренерський штаб – експеримент з Сидорчуком в центрі захисту майже без замін вийшов провальним. Втім, у атаці все було досить перспективно, а досвід розгромів Ренна та Маріуполя занадто свіжий, щоб робити песимістичні прогнози. Хацкевичу та підопічним просто треба зібратися та видати той футбол, в який вони вміють грати.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Динамо та Астана вдруге зустрічаються в очному матчі, а перший їх поєдинок відбувся у Києві у вересні. До того Астана навіть ніколи не грала проти українських клубів.

2. Динамо, крім поєдинку з Астаною, провело 2 матчі проти казаських клубів – обидва проти Актобе у плей-офф Ліги Європи 2013/2014. Вдома казахи дали бій та програли з рахунком 2:3, однак у Києві зазнали нищівного розгрому – 5:1. Таким чином, загальна статистика протистояння з казахами позитивна – три матчі, дві перемоги та нічия при різниці м'ячів 10:5.

3. Асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких у 2009 році провів за Астану 16 матчів, забивши 9 голів та взявши срібні медалі чемпіонату.

4. Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич добре знає футболіста Астани Івана Маєвського – в часи керування ним збірною Білорусі Маєвський провів 11 матчів у його команді.

5. За Астану грає український захисник Сергій Малий, вихований у системі луганського футболу. Він навіть провів два матчі за Зорю у сезоні 2009/2010, однак він більш відомий за виступами у білоцерківському Арсеналі.

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Кадрова ситуація

Серйозних негараздів зі складом головний тренер Астани Григорій Бабаян не має. Єдиною безумовною втратою є нападник Педро Енріке, який відбуває дискваліфікацію, однак його, в принципі, є ким замінити. Також існують питання щодо форми Дмитра Шомка та Євгена Постнікова – обидва футболісти тільки недавно відновилися від травм та повернулися до роботи з командою. Всі ці виконавці знаходяться у основній обоймі казахстанського клубу, однак їх втрати є швидше неприємними, ніж критичними.

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Тренування Динамо перед матчем Ліги Європи проти Астани

Динамо точно не допоможе Віталій Буяльський, який пошкодив стегно й пропустить не менше двох тижнів. Крім нього, до Астани не полетіли Йосип Піваріч, Артем Бєсєдін та Владислав Супряга, хоча вони абсолютно здорові. Також існують питання щодо участі у матчі Микити Бурди, який розтягнув литковий м'яз у збірній та пропустив останні поєдинки киян. Центрбек лише у вівторок приступив до тренувань у загальній групі, тож навряд чи він з'явиться на синтетичному полі – хоча рішення по ньому ще не було. Дискваліфікованих у складі "біло-синіх" нема.

Орієнтовні склади на матч Астана – Динамо

Астана: Еріч – Рукавіна, Анічіч, Логвіненко, Шомко – Кляйнхаслер, Маєвський – Томасов, Алмейда, Мужиков – Кабананга

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обидві команди мають як суттєві плюси, так і значні мінуси. Астана сильно грає вдома завдяки синтетиці та клімату, але проблеми з ігровим тонусом дещо нівелюють цю перевагу. Динамо точно має більший досвід топ-матчів у Європі, хоча не можна назвати киян набагато вищими за класом – казахи в останні роки також грають у Лізі чемпіонів та плей-офф Ліги Європи. Однозначно можна говорити лише про те, що Астана є гарно збалансованою та граючою командою – і дуже терплячою, що на останніх хвилинах відчули і французи, і чехи, і українці.

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Матч Ліги Європи між Астаною та Динамо повинен бути результативним

Обидві команди люблять і вміють атакувати, однак, як у тому анекдоті, є нюанс. Так, "жовто-сині" на рідному полі у цьому сезоні єврокубків не забивали менше двох, але при цьому дозволили створити моментів біля своїх воріт на таку ж кількість – врятувала лише жахлива реалізація суперників. Динамо також демонструє високу результативність у Європі, жодного разу не зігравши з мінімальним рахунком, але при цьому була виявлена схильність до втрати ігрової переваги – так відбулося і з Яблонцем, і з Астаною у Києві. Все це дозволяє прогнозувати сьогодні бойову нічию, яка, в принципі, влаштує усіх.

Михайло Юхименко, Футбол 24