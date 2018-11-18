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Экс-вратарь Астаны Нестеренко: Спад у Динамо уже закончился

09:13 47 Читати українською
Экс-вратарь Астаны Нестеренко: Спад у Динамо уже закончился
Роман Нестеренко / фото: ФК Астана

Экс-вратарь Астаны и сборной Казахстана Роман Нестеренко, который сейчас тренирует детей в Украине, рассказал о том, чего ждать от предстоящего матча Лиги Европы Астана – Динамо.

"Прогресс Астаны закономерный, в клубе велась и продолжает вестись планомерная работа, собраны качественные игроки, и это сейчас приносит плоды. В команде собраны игроки сборных, нет большой ротации состава, в чем огромная заслуга менеджмента клуба.

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Я смотрел первый матч команд по телевизору, и я прогнозировал, что Астана не проигрывает. Так в итоге и получилось, казахи забили два похожих мяча, причем второй на последних секундах игры.

Думаю, что спад у Динамо уже закончился. Было время, когда команда никак не могла найти свою игру, но это, в первую очередь, связано с привлечением молодых игроков, которым нужно время, чтобы раскрыться, набраться опыта.

Сейчас же у команды появился рисунок игры, много молодых футболистов стали действовать уверенно, присутствует динамика игры. Мне понравилась игра Динамо против Шахтера.

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Считаю, что в Казахстане результативная ничья станет приемлемым результатом для обеих команд. Но Астана играет дома перед своими болельщиками, так что должны показать очень зрелищную игру", – цитирует Нестеренко официальный сайт Астаны.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
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4
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Динамо Киев
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