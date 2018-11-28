Астана – Динамо: тренер хозяев Бабаян пообещал пробежаться в нижнем белье по городу, если команда выиграет Лигу Европы

Исполняющий обязанности главного тренера Астаны Григорий Бабаян пообщался с представителями СМИ в преддверии матча Лиги Европы против Динамо.

"Важный, сложный матч. У нас есть проблемы, поскольку закончился чемпионат и отсутствует игровой тонус. Будем готовиться. Астана сделает все, чтобы добиться положительного результата.

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Мы хотим выиграть - как и Динамо. Хотим все решить здесь, в Казахстане. Что касается Динамо, то у киевлян нет никаких проблем. Это хорошая команда с хорошим подбором футболистов. Да, они проиграли последний поединок, но это был хороший матч

Если мы выиграем Лигу Европы я готов пробежаться с журналистами в трусах по Астане", – цитирует Бабаяна sports.kz.

Напомним, матч 5-го тура Лиги Европы между Астаной и Динамо состоится в четверг, 29 ноября, начало матча запланировано на 17:50. К слову, после 4 туров Астана и Динамо имеют одинаковое количество очков – по 8. Ренн, который идет третьим, имеет в своем активе 3 балла.

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