В первом матче Динамо недооценило Астану, – бывший украинский футболист казахского клуба

Экс-игрок Астаны Роман Пахолюк поделился своими впечатлениями от первой встречи своей бывшей команды с киевским Динамо.

"Если есть возможность, смотрю игры Динамо. Впечатление от их игры неоднозначное, есть молодые талантливые ребята с академии клуба. Возможно, именно из-за молодости был целый ряд игр, когда все для команды складывалось хорошо, но потом они отпускали, уже казалось выигранные матчи.

В Астане ожидается аншлаг на матче с Динамо

Им предстоит еще накопить опыт, чтобы чувствовать себя более уверенно. Если говорить о матче Динамо – Астана, то киевляне недооценили гостей. Для них игра складывалась неплохо, владели инициативой, забили гол, но как-то вальяжно не воспользовались своими возможностями, за что поплатились в итоге", – цитирует Пахолюка официальный сайт Астаны.

Матч Астана – Динамо состоится 28 ноября в 17:50 по киевскому времени.

Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги наций