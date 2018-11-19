toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ

В первом матче Динамо недооценило Астану, – бывший украинский футболист казахского клуба

10:42 52 Читати українською
В первом матче Динамо недооценило Астану, – бывший украинский футболист казахского клуба
Роман Пахолюк / ФК Астана

Экс-игрок Астаны Роман Пахолюк поделился своими впечатлениями от первой встречи своей бывшей команды с киевским Динамо.

"Если есть возможность, смотрю игры Динамо. Впечатление от их игры неоднозначное, есть молодые талантливые ребята с академии клуба. Возможно, именно из-за молодости был целый ряд игр, когда все для команды складывалось хорошо, но потом они отпускали, уже казалось выигранные матчи.

В Астане ожидается аншлаг на матче с Динамо

Им предстоит еще накопить опыт, чтобы чувствовать себя более уверенно. Если говорить о матче Динамо – Астана, то киевляне недооценили гостей. Для них игра складывалась неплохо, владели инициативой, забили гол, но как-то вальяжно не воспользовались своими возможностями, за что поплатились в итоге", – цитирует Пахолюка официальный сайт Астаны.

Матч Астана – Динамо состоится 28 ноября в 17:50 по киевскому времени.

Словакия – Украина: Шевченко шокирует тактикой, Бойко и компания – детскими провалами в матче Лиги наций

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
10
дн
:
5
час
:
20
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Астана Астана Астана - Динамо Киев Лига Европы Роман Пахолюк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
15
мин
Германия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук