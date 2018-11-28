Астана – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Киевское Динамо встретится с казахской Астаной в 5 туре группового этапа Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Лиги Европы Астана – Динамо состоится 29 ноября в Казахстане на Астана-Арена. Начало игры в 17:50 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо отправилось на матч Лиги Европы против Астаны – 4 игрока вне списка

Астана – Динамо, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Фаворитом встречи букмекеры считают хозяев, но наиболее вероятным итогом является ничья. William Hill на победу Астаны предлагает коэффициент 2.75, на ничью – 2.35, а на успех Динамо – 3.6.

Авторитетная контора Bwin меньше верит в мировую – 2.45. Соответственно, на выигрыши обеих команд коэффициенты немного ниже: 2.65 – победа Астаны, 3.5 – виктория Динамо.

По мнению специалистов, матч не будет результативным. Стандартный тотал больше 2,5 оценивается солидным коэффициентом 2.55, а соответствующий тотал меньше – всего 1.48.

Отметим, что Астана и Динамо находятся в шаге от выхода в плей-офф Лиги Европы. Команды имеют в активе по 8 очков и лидируют в группе К. Первый матч между этими соперниками в Киеве завершился ничьей – 2:2.

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