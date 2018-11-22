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Соболь: Динамо не будет легко в матче с Астаной

09:11 39 Читати українською
Соболь: Динамо не будет легко в матче с Астаной
Эдуард Соболь / фото из соцсетей

Украинский легионер Яблонца Эдуард Соболь рассказал о противостоянии с Астаной в Лиге Европы.

"Игра между Астаной и Динамо интересна и нам, так как от результата этой встречи будут зависеть наши шансы на продолжение борьбы за выход в 1/16 Лиги Европы.

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Уверен, что Динамо не будет легко в Казахстане, но киевляне – очень опытная команда, за спиной которой много лет успешных выступлений в еврокубках.

Разговаривал с игроками Динамо перед нашим матчем в Киеве, решили, что у нас очень ровная группа и у всех команд есть шансы на выход. Даже сейчас, у Яблонца впереди две игры и мы приложим максимум усилий, чтобы набрать в них 6 очков и продолжить борьбу за выход в 1/16 финала", – цитирует Соболя официальный сайт Астаны.

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Матч Астана – Динамо Киев состоится 28 ноября в 17:50 по киевскому времени. Обе команды после 4 туров имеют по 8 очков и лидируют в турнирной таблице группы К.

Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
до матча
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дн
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6
час
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53
мин
Динамо Киев
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