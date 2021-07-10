Аргентина – Бразилия и Месси – Неймар на Маракане. Матч мечты в месте мечты. Турнир, который бойкотировали из-за ковида, может залечить многолетние раны. Лео выиграл 10 титулов Ла Лиги и 4 ЛЧ в Барселоне, однако единственный успех шестикратного обладателя "Золотого мяча" на уровне сборных – Олимпиада в Китае.

Аргентина – Бразилия: где смотреть финал Копа Америка-2021

Бразильская Копа Америка – это 10-й большой форум "Блохи" с Аргентиной, которая ничего не выигрывает вот уже 28 лет. После памятного дубля "Батигола" в ворота Мексики (1993) – сплошные муки и разочарование. Золотое поколение аргентинского футбола потеряло три прекрасных возможности. Драматическое поражение от немцев в 2014-м сильно подкосило Месси и Ко.

Психологически неустойчивая генерация выдающихся мастеров вроде Агуэро, Маскерано, Игуаина или Ди Марии дважды подряд опозорилась в финалах против чилийцев. Слезы Лео после серии пенальти в 2016-м стали мемом на века. Однако, нынешняя Аргентина – из другого теста. Легенда Депора Лионель Скалони собрал коллектив единомышленников. Сюда больше не вызывают за былые заслуги. Тот же "Фидео", которого не приглашали на некоторые матчи отбора, был вынужден доказывать свою готовность. Недаром вингер ПСЖ, как и звездный новичок Барсы Серхио Агуэро, в сборной Скалони – только резервисты.

Месси остается центральной фигурой "альбиселесте". Вокруг него строится вся игра команды. Более того, даже аргентинская пресса восхищается выступлениями "Блохи" на Копа Америка 2021. Да, это та самая аргентинская пресса, что регулярно смешивает капитана с грязью после поражений... Лео действительно демонстрирует роскошный футбол. Он 5 раз признавался MVP по версии культового издания Ole. В полуфинале его опередил только Эмилиано Мартинес, который парировал три удара в серии пенальти. В конце концов, Месси – лучший снайпер (4), лучший ассистент (5) и лидер турнира по созданным моментам.

Аргентина спокойно выиграла свою группу. Команда Скалони стартовала с результативной ничьей против ненавистной Чили (1:1), а затем дважды минимально обыгрывала крепких уругвайцев и парагвайцев. Разгромная победа над Боливией (4:1) с выдающимся перфомансом Лео (2+2) стала вишенкой на торте. В четвертьфинале "альбиселестес" разбили Эквадор (3:0), а первые трудности появились в шаге от Мараканы. Традиционно неуступчивые колумбийцы устроили фавориту настоящий ад: много фолов на грани с грубостью, борьба, неприятные перепалки. В итоге судьбу противостояния решила "лотерея" с фантастическим Мартинесом.

Кто против Месси? Старые кошмары, действующий победитель Копа Америка... и близкий друг. Мировые медиа продают латиноамериканское Классико как раз под соусом очного противостояния экс-форвардов Барсы. Напомним, что Лео получил статус свободного агента, пока Лапорта очищает авгиевы конюшни Камп Ноу. Неймару так же не везет в сборной. Олимпиада 2016 и Кубок Конфедераций 2013 – пока единственные достижения опальной звезды. Он не был частью победоносной команды "Селесао" с 2019-го, которая выбили в полуфинале Аргентину, пропустив тот розыгрыш из-за травмы.

Неймар (2+4) проводит не столь сильный турнир, как Месси, однако его команда – фаворит. "Пентакамеонес" не уступают почти 600 дней. Тите, возможно, пожертвовал зрелищностью ради результата, но это наиболее организованная Бразилия за последние 20 лет. Огромная глубина состава позволяет "волшебникам" безболезненно менять схему. 4-2-3-1, 4-3-3 и даже 3-5-2 использовал Тите на Копа Америка.

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В шести предыдущих встречах бразильцы пропустили всего два мяча, против Колумбии (2: 1) и Эквадора (1:1). В конце концов, заключительный матч группового этапа с командой Густаво Альфаро уже ничего не решал, ведь "Селесао" досрочно гарантировали себе первое место. Бразилия начала с места в карьер, разбив Венесуэлу (3:0) и Перу (4:0).

Достойное сопротивление появилось уже в плей-офф. И чилийцы, и перуанцы сильно покусали именитого соперника, однако магия Пакета была решающей. Последний, к слову, пожалуй самый интересный бразильский футболист прямо сейчас. Да, Неймар – лидер, однако Пакета – определяющий в матчах на выбывание.

Ориентировочные составы команд:

Аргентина: Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Пессела, Молина – Ло Чельсо, Гидо Родригес, Де Пауль – Нико Гонсалес, Лаутаро, Месси

Бразилия: Эдерсон – Данило, Маркиньос, Тьягу Силва, Лоди – Каземиро, Фред – Эвертон, Пакета, Неймар – Ришарлисон

Кадровая ситуация:

Ромеро (Аргентина), Алекс Сандро (Бразилия) – под вопросом

Габи Жезус (Бразилия) – дисквалификация

Аргентина – Бразилия, прогноз "Футбол 24" - 0: 1

Бразилия не уступает с 2018-го, Аргентина – с 2019-го. Если "пентакампеонес" почти не изменились за последние несколько лет, и точно не стали слабее, то "альбиселестес" наконец собрали под одной крышей настоящих бойцов. Однако, Месси и его партнерам вряд ли удастся компенсировать собственную хрупкость и тактическую ограниченность одной сплоченностью.

Аргентинцы имели проблемы фактически в каждом матче Копа Америка, за исключением встречи с Боливией. В кризисные моменты они прижимаются к собственным воротам и начинают банально бить вперед. Бразилия в этом плане более организована, с целостной структурой. У "бело-голубых" наблюдается явный перекос в сторону атаки, тогда как Тите может похвастаться сбалансированностью во всех линиях. Быстрый гол бразильцев почти гарантированно похоронит команду Скалони, которая не умеет контролировать эмоции.

Результативного футбола ожидать не стоит. Аргентина и Бразилия давно не устраивают показательных карнавалов. Прагматизм – превыше всего. Почти 7 тысяч зрителей на Маракане (ковидне ограничение – прим.ред) вряд ли заставят команды рисковать чаще.

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