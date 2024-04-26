Жирона активно готовится к вероятной кампании в Лиге чемпионов и уже подыскала усиление для команды.

"Красно-белые" являются претендентом на одну из путевок в Лигу чемпионов в Ла Лиге. Руководство Жироны подыскивает игроков с опытом, которые бы могли усилить команду.

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Как информирует Mundo Deportivo, "красно-белые" нацелились на Серхи Роберто, который летом может стать свободным агентом, поскольку его контракт с Барселоной истекает. С капитаном "кулес" уже связались представители Жироны и сообщили о своей заинтересованности. Они готовы ему предложить контракт на несколько лет, что гарантировало бы испанцу больший доход.

Впрочем, на пути Жироны есть препятствие. Хави настаивал, чтобы руководство Барселоны сохранило Серхи Роберто и предложило ему пролонгацию соглашения. "Блаугранс" может предложить контракт на один год с невысокой зарплатой.

Напомним, испанский полузащитник – воспитанник "кулес". В общем Роберто сыграл за Барселону в 368 матчах во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 42 ассиста. В составе "блаугранс" 32-летний игрок семь раз завоевывал титул чемпиона Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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