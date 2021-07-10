Аргентина – Бразилія та Мессі – Неймар на Маракані. Матч мрії у місці мрії. Турнір, який бойкотували через сумнозвісний ковід, може загоїти багаторічні рани. Лео виграв 10 титулів Ла Ліги та 4 ЛЧ у Барселоні, проте єдиний успіх шестиразового володаря "Золотого м’яча" на рівні збірних – Олімпіада в Китаї.

Аргентина – Бразилія: де дивитися фінал Копа Амеріка-2021

Бразильська Копа Амеріка – це 10-й великий форум "Блохи" з Аргентиною, яка нічого не виграє ось уже 28 років. Після пам’ятного дубля "Батігола" у ворота Мексики (1993) – суцільні муки та розчарування. Золоте покоління аргентинського футболу змарнувало три прекрасні можливості. Драматична поразка від німців у 2014-му сильно підкосила Мессі та Ко.

Психологічно нестійка генерація видатних майстрів на кшталт Агуеро, Маскерано, Ігуаїна або Ді Марії двічі поспіль ганьбилась у фіналах проти чилійців. Сльози Лео після серії пенальті у 2016-му стали мемом на віки. Однак, нинішня Аргентина – з іншого тіста. Легенда Депора Ліонель Скалоні зібрав колектив однодумців. Сюди щонайменше не викликають за колишні заслуги. Той же "Фідео", якого не запрошували на деякі матчі відбору, був змушений доводити свою готовність. Недаремно вінгер ПСЖ, як і зірковий новачок Барси Серхіо Агуеро, у збірній Скалоні – лише резервісти.

Мессі залишається центральною фігурою "альбіселесте". Навколо нього будується уся гра команди. Ба більше, навіть аргентинська преса захоплюється виступами "Блохи" на Копа Амеріка 2021. Так, це та сама аргентинська преса, що регулярно змішує капітана з болотом після поразок… Лео й справді демонструє розкішний футбол. Він 5 разів визнавався MVP за версією культового видання Ole. У півфіналі його випередив лише Еміліано Мартінес, який парирував три удари в серії пенальті. Зрештою, Мессі – найкращий снайпер (4), найкращий асистент (5) та лідер турніру за створеними моментами.

Аргентина спокійно виграла свою групу. Команда Скалоні стартувала з результативної нічиєї проти Чилі (1:1), а потім двічі мінімально обігрувала міцних уругвайців та парагвайців. Розгромна перемога над Болівією (4:1) з видатним перфомансом Лео (2+2) стала вишенькою на торті. У чвертьфіналі "альбіселестес" розбили Еквадор (3:0), а перші труднощі з’явилися за крок до Маракани. Традиційно непоступливі колумбійці влаштували фавориту справжнє пекло: чимало фолів на грані з грубощами, багато боротьби, неприємні перепалки. У підсумку долю протистояння вирішила "лотерея" з фантастичним Мартінесом.

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Хто проти Мессі? Старі кошмари, чинний переможець Копа Амеріка… та близький друг. Світові медіа продають латиноамериканське Класіко якраз під соусом очного протистояння екс-форвардів Барси. Нагадаємо, що Лео отримав статус вільного агента, поки Лапорта очищає авгієві стайні Камп Ноу. Неймару так само не щастить у збірній. Олімпіада 2016 та Кубок Конфедерацій 2013 – наразі єдині здобутки опальної зірки. Він не був частиною переможної команди "Селесао" з 2019-го, яка вибили у півфіналі Аргентину, пропустивши той розіграш через травму.

Неймар (2+3) працює не настільки ефективно, як Мессі, однак саме його команда – фаворит. "Пентакамеонес" не поступаються майже 600 днів. Тіте, можливо, пожертвував видовищністю заради результату, але це найбільш організована Бразилія за останні 20 років. Величезна глибина складу дозволяє "чарівникам" безболісно змінювати схему. 4-2-3-1, 4-3-3 і навіть 3-5-2 використовував Тіте на Копа Амеріка.

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У шести попередніх зустрічах бразильці пропустили лише два м’ячі, проти Колумбії (2:1) та Еквадору (1:1). Зрештою, завершальний матч групового етапу з командою Густаво Альфаро вже нічого не вирішував, адже "Селесао" достроково гарантували собі першу сходинку. Бразилія розпочала з місця в кар’єр, розбивши Венесуелу (3:0) та Перу (4:0).

Гідний спротив з’явився вже у плей-офф. І чилійці, і перуанці добряче покусали іменитого суперника, проте магія Пакета була вирішальною. Останній, до слова, мабуть найцікавіший бразильський футболіст прямо зараз. Так, Неймар – лідер, однак Пакета – визначальний у матчах на вибування.

Орієнтовні склади команд:

Аргентина: Мартінес – Тальяфіко, Отаменді, Пессела, Моліна – Ло Чельсо, Гідо Родрігес, Де Пауль – Ніко Гонсалес, Лаутаро, Мессі

Бразилія: Едерсон – Даніло, Маркіньйос, Тьягу Сілва, Лоді – Каземіро, Фред – Евертон, Пакета, Неймар – Рішарлісон

Кадрова ситуація:

Ромеро (Аргентина), Алекс Сандро (Бразилія) – під питанням

Габі Жезус (Бразилія) – дискваліфікація

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Бразилія не програє з 2018-го, Аргентина – з 2019-го. Якщо "пентакампеонес" майже не змінилися за кілька останніх років, і точно не стали слабшими, то "альбіселестес" нарешті зібрали під одним дахом справжніх воїнів. Однак, Мессі та його партнерам навряд чи вдасться компенсувати власну крихкість і тактичну обмеженість бійцівським духом.

Аргентинці мали проблеми фактично у кожному матчі Копа Амеріка, за винятком зустрічі з Болівією. У кризові моменти вони притискаються до власних воріт і починають банально лупити вперед. Бразилія у цьому плані більш організована, з цілісною структурою. У "біло-блакитних" спостерігається очевидний перекіс у бік атаки, натомість Тіте може похвалитися збалансованістю у всіх лініях. Швидкий гол бразильців майже гарантовано поховає команду Скалоні, яка не вміє контролювати емоції.

Результативного футболу очікувати не треба. Аргентина та Бразилія давно не влаштовують показових карнавалів. Прагматизм – понад усе. Майже 7 тисяч глядачів на Маракані (ковідне обмеження – прим.ред) не змусять команди ризикувати частіше.

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