Месси – больше не игрок Барселоны. Аргентинец получил статус свободного агента, однако переговоры с каталонским клубом продолжаются. Обе стороны ищут оптимальную формулу для обновления 18-летнего сотрудничества. Дело в том, что Барселона не имеет денег, а Лео в свои 34 надеется получить последний большой контракт. Жоан Лапорта делает все возможное и просит фанатов сохранять спокойствие: "Месси – один из наших. Он хочет остаться".

Эти заявления напоминают обычное политиканство. Чтобы Месси остался, каталонцам нужно разгружать зарплатную ведомость. Без серьезной чистки состава ничего не получится. Трансферы Тодибо (8 млн евро) и Конрада (3) – это лишь капля в море. Жесткий устав Ла Лиги фактически делает невозможным переподписание 6-кратного обладателя ЗМ в нынешних условиях. Объясняем на пальцах.

Дыры в бюджете

"Если игрок не продлит контракт, который истекает 30 июня, его регистрация в клубе состоится только после того, как Лига установит лимит зарплат на следующий сезон". То есть, после этой даты потенциальная сделка Месси с Барсой будет рассматриваться, как новое подписание, а не пролонгация. Де-юре, обе стороны начинают с чистого листа.

Месси стал целью Ужгорода – легенду соблазняют "шовдарем" і "кавилем"

Итак, с 1 июля 2021 каталонцы не могут выделить на контракт Месси более 25% от чистых доходов клуба. Иначе говоря, если Барса хочет зарегистрировать Лео со стомиллионным окладом, надо найти в четыре раза больше – 400 миллинов. И это утопия, ведь текущий бюджет "блаугранас" трещит по швам из-за заоблачных зарплат. Более того, каталонский клуб еще не продал ни одного игрока с многомиллионным контрактом.

Зарегистрировать Месси законным путем – невозможно, утверждает известный испанский юрист Рамон Альварес де Мон. Барселона потратила 36 млн евро на зарплаты Агуэро (12 млн брутто), Депая (12), Эрика (6) и Эмерсона (6). Чтобы компенсировать эти расходы, "кулес" должны заработать 144 миллиона. Трансферы Тодибо (8) и Конрада (3) - это крохи. Клуб вынужден продавать звезд. Как тогда амортизировать еще 400 миллионов по контракту с Месси? Правильно, никак.

Проблемы с налоговой

Лапорта рассматривает различные юридические лазейки, но требуется одобрение Ла Лиги. Зарплату Месси за два сезона могут разделить на 5 лет. Как это возможно? Аргентинцу продолжали бы платить даже после переезда в МЛС, например, как клубному послу. Однако, такой документ вряд ли пройдет ратификацию в Лиге. Во-первых, юристы Тебаса могут обвинить Барсу в мошенничестве. Во-вторых, другие участники чемпионата будут требовать одинаковых правил игры для всех.

И хуже всего – это очередные проблемы с налоговой, которая уже заставляла Лео отвечать перед законом. Сейчас все серьезнее. В Соединенных Штатах аргентинец считался бы нерезидентом, поэтому все его доходы от сотрудничества с Барсой испанское казначейство требовало бы декларировать именно в Испании. В противном случае – Месси грозит тюрьма.

Финансовый вопрос – ключевой в этом деле. Обескровленная ​​пандемией Барселона живет в кредит. Вариантов несколько: или звезда согласится на существенное уменьшение зарплаты, или Лапорта придумает какую-то рискованную схему, или каталонцы выручат 400 миллионов на трансферах, что маловероятно. Словом, если Лео действительно любит клуб, который дал ему все, придется жертвовать деньгами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує