Ряд сборных готовы присоединиться к бразильцам, которые не хотят выступать на домашнем турнире и "помогать" распространению коронавируса, информирует Mundo Deportivo.

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Возглавить бунт может Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины пока публично не поддерживал идею отмены турнира, однако регулярно общается с лидерами других команд (Видаль, Суарес, Неймар). Если Лео и другие звезды поставят жесткий ультиматум, то бразильским властям будет труднее реализовать опасную идею.

Добавим, что Копа Америка-2021 должна начаться 14 июня. Предварительно хозяевами турнира были Колумбия и Аргентина, однако их лишили этого права из-за сложной ситуации с коронавирусом. Соревнования перенесли в Бразилию, которая также не может похвастаться низкими показателями заболеваемости.

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