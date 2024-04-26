Нападающий ПСЖ Уго Экитике окончательно перебрался в Германию. Он продолжит выступать за Айнтрахт.

На своем официальном сайте орлы сообщили об активации опции выкупа 21-летнего форварда парижан. Уго Экитике подписал контракт с Айнтрахтом до 2029 года.

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Как информирует L'Equipe, ПСЖ получит от немецкого клуба за полноценный трансфер француза 16,5 миллиона евро. Уго Экитике перешел к парижанам в 2022 году за 38 миллионов евро, впрочем, не смог закрепиться в стартовом составе и убедить руководство.

Всего за ПСЖ 21-летний француз сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

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