В поединке за трофей сойдутся сборные Аргентины и Бразилии. Где смотреть матч Аргентина – Бразилия онлайн, подскажет "Футбол 24".

Финал Копа Америка-2021 Аргентина – Бразилия состоится в Рио-де-Жанейро на Маракане 11 июля. Начало матча в 3:00 ночи по киевскому времени.

Аргентина – Бразилия: прогноз на финал Копа Америка-2021

Аргентина – Бразилия: где смотреть финал Копа Америка

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На пути к финалу Месси и Ко прошли Эквадор и Колумбию, а бразильцы с Неймаром во главе минимально одолели Чили и Перу.

Аргентина выигрывала Кубок Америки 14 раз, но последний успех датирован аж 1994 годом. Лионель Месси имеет шанс завоевать первый большой трофей с национальной сборной. Бразилия только 9 раз брала Копа Америка, однако именно "селесао" являются действующими чемпионами после триумфа в 2019 году.

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