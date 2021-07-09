Аргентина – Бразилия: Тите знает, как противодействовать Месси – тренер готов поделиться секретом
Наставник сборной Аргентины Тите поделился ожиданиями от финала Копа Америка.
"Я знаю, как нужно работать против Месси, но не буду говорить. Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем опекать Месси.
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Два кумиры мирового футбола встретятся в финале. Говорить о Месси и Неймаре – значит, говорить о совершенстве, мастерстве, технике, физических и ментальных данных, а также о невероятных креативных способностях. Нас ждет замечательное шоу", – цитирует Тит Marca.
Финал Копа Америка-2021 запланирован на 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.
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