"Я знаю, как нужно работать против Месси, но не буду говорить. Если аргентинцы скажут нам, как будут опекать Неймара, мы раскроем свой план и расскажем, как будем опекать Месси.

Аргентина – Бразилия: Неймар пожертвует дружбой с Месси перед финалом Копа Америка

Два кумиры мирового футбола встретятся в финале. Говорить о Месси и Неймаре – значит, говорить о совершенстве, мастерстве, технике, физических и ментальных данных, а также о невероятных креативных способностях. Нас ждет замечательное шоу", – цитирует Тит Marca.

Финал Копа Америка-2021 запланирован на 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 03:00 по киевскому времени.

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