Победа Аргентины в игре с Бразилией (4:1) в квалификации на ЧМ-2026 запомнилась чередой стычек на поле.

Противостояние двух команд всегда было горячим и матч квалификации на ЧМ-2026 не стал исключением. Во время игры арбитру пришлось обуздывать эмоции на поле.

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Во втором тайме Рафинья после борьбы с Тальяфико толкнул аргентинца. К месту событий подбежал Паредес, который сразу встал на защиту своего партнера по сборной. Бразильцы не остались в стороне и некоторое время между игроками продолжалась словесная перепалка.

После финального свистка Рафинью подтолкнул Эмилиано Мартинес. Звезда Барселоны выразил недовольство Паредесу. Напряжение лишь нарастало, поэтому пришлось вмешаться Эндрику, который пытался оттянуть нападающего от соперников.

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"Hablá menos" Se picó el clásico y Otamendi le dejó un mensaje a Raphinha



Mirá #ArgentinaXTelefe con los comentarios de @JPVarsky y relatos de @giraltpablo por https://t.co/2ECurz6Kmn pic.twitter.com/SQoRuaw9x0 — telefe (@telefe) March 26, 2025

Raphinha shoving Tagliafico cuz he got fouled



If that was Vini you would see 200 tweets from Bri_an2 and sushiniesta twitter pic.twitter.com/Bme4XFAl7h — fan account (@Asensii20) March 26, 2025