В субботу, 29 октября 2022 года, в 14-м туре чемпионата Англии состоялось еще 5 матчей. Брайтон под руководством Де Дзерби и Малдеры, которые тренировали Шахтер и сборную Украины соответственно, вынес Челси. Тоттенхэм едва не потерял очки, а Ньюкасл разбил Астон Виллу. Счет и обзор матчей – на "Футбол 24".

Английская Премьер-лига, 14 тур

Борнмут – Тоттенхэм – 2:3

Голы: Кифер Мур, 22, 49 – Сессеньон, 57, Бен Дэвис, 73, Бентанкур, 90+2

Брайтон – Челси – 4:1

Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (авт.), Трево Чалоба, 42 (авт.), Гросс, 90+2 – Хаверц, 48

Ньюкасл – Астон Вилла – 4:0

Голы: Каллум Уилсон, 45+6 (пен.), 56, Жоэлинтон, 59, Альмирон, 67

Кристал Пэлас – Саутгемптон – 1:0

Гол: Эдуар, 38

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Ми, 50 – Невеш, 52

Удаление: Диего Коста, 90+7

Шикарный гол Де Брюйне со штрафного в видеообзоре поединка Лестер – Манчестер Сити – 0:1

Грэм Поттер потерпел первое поражение во главе Челси. Причем фиаско в одни ворота пришло от его бывшей команды. Роберто Де Дзерби обещал свою первую победу перед принципиальной дуэлью и свое слово сдержал. Уже в стартовые 5 минут Брайтон трижды расстреливал пустые ворота. Тьягу Силва дважды выбивал с линии, но в итоге Троссар легко накрутил Кепу и открыл счет. Затем Челси забил сам себе дважды, не выдерживая давления "чаек". Брайтон набирает 18 очков и поднимается на 7 строчку. У Челси остается 21 балл и 5 место.

Обидчики сборной Украины, не пустившие команду Петракова на ЧМ-2022, сошлись на поле Борнмута. Нападающий сборной Уэльса Кифер Мур оформил дубль. Бен Дэвис отметился голом по другую сторону баррикад. Тоттенхэм нашел в себе силы отыграться с 0:2 и вырвать победу в компенсированное время. Отметим, что решающие ассист и гол в активе фаворитов Антонио Конте Перишича и Бентанкура, пришедших по его просьбе из Италии, а сегодня вышедших на замену. Благодаря этому лондонцы удержали 3 строчку (26 пунктов).

Еще один дуплет в 14-м туре оформил Каллум Уилсон. Ньюкасл без проблем расправился с Астон Виллой, закрепившись на 4-м месте с 24 очками. У Вулверхэмптона позднее удадение заработал знаменитый форвард Диего Коста.

Де Брюйне изысканным ударом со штрафного принес Манчестер Сити победу над Лестером – без Холанда тяжело