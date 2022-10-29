Украинец под 36-м номером оказался в запасе "пчел" на матч 14 тура против Вулверхэмптона. Для 18-летнего Ярмолюка это первое попадание в заявку в рамках АПЛ.

Полузащитник летом перебрался в Брентфорд из СК Днепр-1. По информации СМИ, английский клуб заплатил 1,5 млн евро, но первые месяцы Ярмолюк провел в составе резервистов. Хавбек выходил в спаррингах взрослой команды, а теперь наконец-то имеет шанс и на официальный дебют. Также это национальный рекорд, ведь никто из украинцев и близко не попадал в таком возрасте в заявку на игру АПЛ.

Матч Брентфорд – Вулверхэмптон начнется в 17:00. К слову, в основе "волков" вышел Макс Килман, у которого есть украинский паспорт, но защитник не может выступать за нашу сборную из-за запрета ФИФА.

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