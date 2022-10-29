Мерсисайдцы в прошлом туре сенсационно уступили Ноттингем Форест, так что в глазах родных фанатов должны были продемонстрировать свои лучшие качества против Лидса, проигравшего 6 из 8 последних матчей.

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Первый момент имел Ливерпуль. Алиссон выбил на чужую половину поля, защитник и кипер соперника не поладили. Салаху удар с острого угла не удался. Хозяева сделали Лидсу ответный подарок. Гомес, не глядя назад, отдал на кипера, которого не было в нужной зоне. Родриго поразил пустые ворота. К счастью для фанатов "красных", команда Клоппа сумела достаточно быстро сравнять. Салах замкнул подачу Роберстона с фланга.

После этого градус поединка немного поднялся и начался довольно открытый футбол. Правда, "павлины" были более острыми, лучше прессинговали и создавали проблемы визави. Так, Ааронсон стрелял в поперечину, удар Гаррисона на себя взял Алиссон. Мерсисайдцы ответили выстрелом Салаха и неудачным выходом Нуньеса один на один.

Ага, Тупаку определенно исполнился бы сегодня 51 год, если бы Дарвин Нуньес застрелил его.



pic.twitter.com/9YG4O830zw — DieHardUTD (@DiehardUTD_) 29 октября 2022 г.

Тяжесть Ливерпуля ощущалась и после перерыва. Команда не могла ничего серьезного создать, поэтому Клопп прибег к заменам. С 60 минуты игра стала более интенсивной. Лучший момент до экватора второго тайма имел тот же Нуньес, который второй раз не забил после выхода один на один. В этот раз эпизод был куда острее, но спас Мелье. Он парировал и опасный удар Хендерсона с острого угла.

"Красные" по всем статьям преобладали Лидс, но им не хватало банальной реализации и хорошего последнего паса. Многие сверхперспективные атаки или моменты захлебывались из-за неудачных передач. Несмотря на все, команда наиграла еще один забитый мяч. И команда Клоппа… пропустила на 89 минуте. Бемфорд в штрафной неудачно принял мяч, но он отскочил к Саммервиллу, пробившему в дальний угол. Времени для ничьей было мало. Сенсационные 2:1! Это первое поражение на Энфилде в сезоне. Также завершилась рекордная серия ван Дейка.

Virgil van Dijk’s Premier League record at Anfield:



71 appearances

59 wins

11 draws

1 defeat



Record. Broken. ‍️ pic.twitter.com/7VZ9OInumE — Statman Dave (@StatmanDave) October 29, 2022

Ливерпуль остался на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 16 зачетных баллов. Лидс набрал 12 очков и покинул зону вылета, поднявшись на 15 место.