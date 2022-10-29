Де Брюйне изысканным ударом со штрафного принес Манчестер Сити победу над Лестером – без Холанда тяжело
Лестер дома минимально проиграл Манчестер Сити (0:1) в 14-м туре АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Манчестер Сити после поражения от Ливерпуля отстал от Арсенала на вершине таблицы, но все равно считается фаворитом на чемпионство. Новое испытание – игра без Холанда. Норвежец на неделе получил повреждение и впервые пропустил матч АПЛ. Его отсутствие чувствовалось. "Горожанам" не хватало мускулов и остроты в чужой штрафной площадке. Альварес терялся, когда нужно было откликаться на подачи.
Холанд пропускает первый матч АПЛ в сезоне – случилась проблема, которая пугала Манчестер Сити
Картина игры больше напоминала гандбольный матч, чем футбольный. Лестер всем составом сидел у собственных ворот, а Манчестер Сити гонял мяч по периметру штрафной, периодически стрелял издалека и редко прорывался внутрь. Владение гостей доходило до космических 90%, хозяева очень редко пересекали центр поля с мячом. Однако реальных моментов у ворот Уорда было мало.
Кевин де Брюйне после перерыва реабилитировался за нелучшую игру в первом тайме, когда принимал неоптимальные решения (но все равно выводил партнеров на удары). Бельгиец решил судьбу встречи шикарным ударом со штрафного – точно в "девятку". Без шансов для голкипера. Гол, который принес Сити сегодня три очка, но не решает проблему стерильного владения без Холанда.
Лестер сразу ответил шансом Тилеманса – другой бельгиец после углового хорошо поймал мяч на ногу и пальнул под перекладину. Эдерсон спас. Во втором тайме хозяева существенно прибавили. Брендан Роджерс выполнил ряд замен на усиление атаки. У Ихеаначо было два момента, но раз пробил неточно, а потом надежно сыграл вратарь. Еще был удар головой Даки, с которым тоже справился Эдерсон.
На последних секундах "горожане" едва сами себе не забили. Стоунз попал в Диаша, а от этого мяч пролетел мимо штанги. Манчестер Сити минимально победил, набрал 29 очков и поднялся на первое место. У Арсенала на один балл меньше, но игра в запасе.
Ливерпуль нанес Ман Сити первое поражение в сезоне: Салах – герой, Клопп круто подготовился и сдержал Холанда