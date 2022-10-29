Манчестер Сити после поражения от Ливерпуля отстал от Арсенала на вершине таблицы, но все равно считается фаворитом на чемпионство. Новое испытание – игра без Холанда. Норвежец на неделе получил повреждение и впервые пропустил матч АПЛ. Его отсутствие чувствовалось. "Горожанам" не хватало мускулов и остроты в чужой штрафной площадке. Альварес терялся, когда нужно было откликаться на подачи.

Холанд пропускает первый матч АПЛ в сезоне – случилась проблема, которая пугала Манчестер Сити

Картина игры больше напоминала гандбольный матч, чем футбольный. Лестер всем составом сидел у собственных ворот, а Манчестер Сити гонял мяч по периметру штрафной, периодически стрелял издалека и редко прорывался внутрь. Владение гостей доходило до космических 90%, хозяева очень редко пересекали центр поля с мячом. Однако реальных моментов у ворот Уорда было мало.

Кевин де Брюйне после перерыва реабилитировался за нелучшую игру в первом тайме, когда принимал неоптимальные решения (но все равно выводил партнеров на удары). Бельгиец решил судьбу встречи шикарным ударом со штрафного – точно в "девятку". Без шансов для голкипера. Гол, который принес Сити сегодня три очка, но не решает проблему стерильного владения без Холанда.

Kevin De Bruyne has scored more Premier League goals from outside of the box than any other player since the start of the 2017/18 season.



Here the are. pic.twitter.com/GjK6oEWeYJ — Squawka News (@SquawkaNews) October 29, 2022

Лестер сразу ответил шансом Тилеманса – другой бельгиец после углового хорошо поймал мяч на ногу и пальнул под перекладину. Эдерсон спас. Во втором тайме хозяева существенно прибавили. Брендан Роджерс выполнил ряд замен на усиление атаки. У Ихеаначо было два момента, но раз пробил неточно, а потом надежно сыграл вратарь. Еще был удар головой Даки, с которым тоже справился Эдерсон.

На последних секундах "горожане" едва сами себе не забили. Стоунз попал в Диаша, а от этого мяч пролетел мимо штанги. Манчестер Сити минимально победил, набрал 29 очков и поднялся на первое место. У Арсенала на один балл меньше, но игра в запасе.

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