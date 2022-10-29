Виталий Миколенко, сыгравший все 12 предыдущих поединков сезона, традиционно попал в стартовый состав. Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Оба соперника начали на удивление активно. Калверт-Льюин мог замыкать дальнюю штангу. Миколенко создал момент пасом через всю штрафную, Грей пробивал, но прошить экс-голкипера Арсенала Лено не сумел. Митрович и бывший вингер донецкого Шахтера Виллиан начали крутить свои карусели. В какой-то момент Пикфорд выдал 3 подряд сейва за менее чем 10 минут. Были классные выходы в контратаки с обеих сторон. Как лондонцы и ливерпульцы довели первый тайм до нулевой ничьей, загадка.

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Вторая половина была не менее яркой. Миколенко пришлось много работать в обороне. Виталий раз за разом подчищал за партнерами и начал терроризировать Бобби Рида. Ямайский вингер, который вынужденно играет в обороне, не выдержал и схватил экс-динамовца за трусы. Только так удалось остановить проход защитника сборной Украины. В наказание желтая и поспешная замена. Митрович, чудом избежавший удаления (грубо наступил на стопу соперника), 8 раз бомбардировал ворота Эвертона. Половину выстрелов заблокировали, в нескольких моментах выручил Пикфорд.

Сербский форвард пробовал еще и еще, доведя количество ударов до двузначного числа. Виллиан упустил стопроцентный шанс и создал еще несколько для партнеров. Замены же Лэмпарда остроты не внесли. Пришлось "ирискам" держать удар до конца. Эвертон своего добился. Миколенко помог ливерпульцам второй раз подряд не пропустить, хотя основной герой здесь Пикфорд, у которого 6 сейвов. Отметим, что украинец получил 2 лучший балл (7,7, больше только у Грея, которого SofaScore оценил в 7,8) среди полевых игроков обеих команд. Фулхэм набирает 19 очков и остается на 7 месте. У Эвертона 14 баллов и 12 строчка.

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