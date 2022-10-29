У суботу, 29 жовтня 2022 року в 14-му турі чемпіонату Англії відбулись ще 5 матчів. Брайтон під орудою Де Дзербі та Малдери, які тренували Шахтар і збірну України відповідно, виніс Челсі. Тоттенхем ледь не втратив очки, а Ньюкасл розтрощив Астон Віллу. Рахунок і огляд матчів – на "Футбол 24".

Англійська Прем'єр-ліга, 14 тур

Борнмут – Тоттенхем – 2:3

Голи: Кіфер Мур, 22, 49 – Сессеньйон, 57, Бен Девіс, 73, Бентанкур, 90+2

Брайтон – Челсі – 4:1

Голи: Троссар, 5, Лофтус-Чік, 14 (авт.), Трево Чалоба, 42 (авт.), Гросс, 90+2 – Хаверц, 48

Ньюкасл – Астон Вілла – 4:0

Голи: Каллум Вілсон, 45+6 (пен.), 56, Жоелінтон, 59, Альмірон, 67

Крістал Пелас – Саутгемптон – 1:0

Гол: Едуар, 38

Брентфорд – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Мі, 50 – Невеш, 52

Вилучення: Дієго Коста, 90+7

Шикарний гол Де Брюйне зі штрафного у відеоогляді поєдинку Лестер – Манчестер Сіті – 0:1

Грем Поттер зазнав першої поразки на чолі Челсі. Причому фіаско в одні ворота прийшло від його колишньої команди. Роберто Де Дзербі обіцяв свою першу перемогу перед принциповою дуеллю і свого слова дотримав. Уже за стартові 5 хвилин Брайтон тричі розстрілював порожні ворота. Тьягу Сілва двічі вибивав з лінії, але зрештою Троссар легко накрутив Кепу і відкрив рахунок. Згодом Челсі забив сам собі двічі, не витримуючи тиску "чайок". Брайтон набирає 18 очок і піднімається на 7 рядок. У Челсі залишається 21 бал і 5 місце.

Кривдники збірної України, які не пустили команду Петракова на ЧС-2022, зійшлися на полі Борнмута. Нападник збірної Уельсу Кіфер Мур оформив дубль. Бен Девіс відзначився голом з іншого боку барикад. Тоттенхем знайшов у собі сили відігратися з 0:2 і вирвати перемогу в компенсований час. Відзначимо, що вирішальні асист і гол в активі фаворитів Антоніо Конте Перішіча та Бентанкура, які прийшли на його прохання з Італії, а сьогодні вийшли на заміну. Завдяки камбеку лондонці втримали 3 сходинку (26 пунктів).

Ще один дуплет у 14 турі оформив Каллум Вілсон. Ньюкасл без проблем розправився з Астон Віллою, закріпившись на 4 місці з 24 очками. У Вулверхемптона пізнє вилучення заробив знаменитий форвард Дієго Коста.

Де Брюйне вишуканим ударом зі штрафного приніс Манчестер Сіті перемогу над Лестером – без Холанда важко