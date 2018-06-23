"Я 3 года не вполне счастлив": Матео Ковачич откровенно заявил о желании покинуть Реал

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич стремится покинуть Мадрид. Звезда Реала чувствует себя несчастливым в клубе.

После того, как Хорватия разгромила Аргентину на ЧМ-2018, 24-летний игрок основы хорватов откровенно пообщался с журналистом Marca.

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"Я хотел бы играть больше за Реал, потому что люблю футбол и жизнь на поле. Однако я осознаю, что в этом клубе трудно получить место в основе, особенно учитывая мой молодой возраст. Я понимаю ситуацию и считаю лучшим выходом будет уйти в другой клуб, где получу регулярную практику. Это шанс, которого желаю.

В Реале все игроки важны. Однако молодому игроку здесь трудно рассчитывать на непрерывную игру, а без этого я никогда не смогу показать все, на что способен. Я не могу быть счастлив, если не играю. Радовался эти 3 года, имея таких невероятных партнеров и выигрывая трофеи. Однако я не был счастливым сполна, ведь мой вклад в эти победы не был максимален.

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Не знаю нового тренера Реала Лопетеги, никогда с ним не разговаривал. Но мы должны поговорить с ним о моем будущем. Эти 3 года я играю мало в Мадриде, это даже повлияло на мой статус в сборной Хорватии. Это делает меня несчастным, поэтому хочу сменить команду. Возможно, сейчас я просто слишком молод, чтобы делать 100-процентный вклад в игру за Реал Мадрид, где собраны великие футболисты.

Чемпионат мира 2018? У Хорватии сейчас очень сильная команда. Матч против Аргентины был невероятен но мы уже думаем о фазе плей-офф. Знаем, что это будет очень трудно, потому что здесь играют великие сборные. Однако мы тоже показали свою силу и не хотим останавливаться", – признался Ковачича.