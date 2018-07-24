Навас и Касилья не хотят покидать Реал – проблема для Лунина, которого видят в первой команде

Главный тренер Реала Хулен Лопетеги получил приятную головную боль после прихода в мадридской команде украинского голкипера Андрея Лунина.

В ближайшие дни Реал намерен закрыть переход вратаря Челси Тибо Куртуа, который в Мадриде станет безапелляционным №1. Бельгиец, признанный лучшим голкипером Мундиаля, считается трансфером из разряда "галактикос", поэтому его место в стартовом составе сомнению не подлежит, информирует Marca.

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Однако Реал до сих пор не решил, как быть с тремя другими голкиперами – Навасом, Касильей и Луниным. Костариканец, с которым Мадрид выиграл три Лиги чемпионов, пока не намерен покидать клуб, хотя и понимает, что потеряет статус неприкосновенного, полученный при Зидане. Прямо указывать Кейлору на двери Перес также не собирается, ведь его вклад в последние успехи "сливочных" трудно не переоценить.

Каталонец Касилья также не хочет менять команду, хотя отсутствие игровой практики ему обеспечено уже сейчас. Он стремится доработать свой контракт, который заканчивается летом 2019 года.

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Ранее сообщалось, что Реал хотел бы оставить Лунина в первой команде, однако нежелание Кейлора и Касильи покидать клуб могут спровоцировать уход украинца в аренду.

Ожидается, что голкиперский вопрос в Реале решится после североамериканского турне команды, когда Лопетеги лично поговорит со своими подопечными.