Барселона тратит больше всех в мире: почему каталонцам грозит репутация "мешка"

"Блаугранас" разбрасываются деньгами больше, чем ПСЖ и Манчестер Сити.

Малком стал третьим новичком каталонского гранда в летнее трансферное окно. Бразилец, который был приобретен Бартомеу в агонии после провалов с Гризманном и Виллианом, обошелся Барсе в 41 млн евро. Цифра, казалось бы, вполне приемлемая, учитывая условия современного рынка, однако целесообразность этого и предыдущих трансферов "больше чем клуба" вызывает много вопросов.

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Только за один год после ухода Неймара Барселона потратила на приобретение новых футболистов почти 385 млн евро. И это при том, что бразилец оставил в казне каталонского клуба "всего" 222 млн. Боссы "блаугранас" настолько увлеклись поисками новой звезды, что начали бездумно транжирить средства.

На фото: трансферы Барселоны на 385 млн евро

Все началось с Усмана Дембеле, который был приобретен в Боруссии за 105 млн евро. Стоит отметить, что в тот момет французу было всего 20 лет и он провел два сезона на серьезном уровне. Но Барселона так стремилась взять реванш перед собственными фанами, что совсем не обращала внимания на "мелочи". Как показала история, трансфер Дембеле оказался полным провалом, по крайней мере в его первый сезон на Камп Ноу.

Ливерпуль также сильно обогатился на каталонскоq щедрости, получив 120 млн евро от Бартомеу за Коутиньо. Сорвав джек-пот, мерсисайдцы построили практически новую империю, а вот Барса так и не компенсировала потерю Неймара. Да, бразилец с первых же дней влился в каталонский оркестр, но при схеме Вальверде 4-4-2 выполнял совсем другую роль. В конце концов, из-за присутствия Иньесты ему иногда даже приходилось играть на правом фланге. То есть, приобретя двух игроков за 225 млн евро, которые вполне могут вырасти до 300, учитывая бонусы, "Кулес" так и не получили полноценной замены Неймару. Вот и сейчас получается, что Малком приходит на позицию Дембеле.

На фото: Барса тратит больше всех

Потеряв Неймара, Барса почти не заморачивается над расходами. Это также хорошо иллюстрируют трансферы Паулиньо, Лангле, Артура и Мины. За 29-летнего бразильца, который играл в китайской Суперлиге, каталонцы выложили, казалось, сумасшедшие 40 млн евро. А произошло это потому, что другие клубы, держа в голове резонансные 222 млн евро, отказывались вести с "блаугранас" переговоры и требовали полной выплаты клаусул. Так случилось и в ситуации с Лангле, на котором Севилья заработала 36 млн евро. Артур обошелся Барсе в 31 млн евро, а Мина – 12.

Барселона много тратит, но плохо продает. Настоящим успехом можно считать лишь две операции каталонцев – Паулиньо и Деулофеу. Бразилец был возвращен Гуанчжоу в обмен на 50 млн евро после полугодовой аренды, а воспитанника Ла Масии продали в Уотфорд за почти 13 млн евро. Маскерано и Тельо принесли копейки – 5,5 и 4 млн соответственно. Зато Арда Туран, за которого Барса в свое время заплатила Атлетико 35 млн евро, был отдан в бесплатную аренду Башакшехиру. Турецкий клуб только взял на себя зарплату игрока (7 млн ​​в год), хотя, говорят, даже не в полном объеме.

На фото: Арда Туран, который бесплатно покинул Барсу

Андре Гомеш, Рафинья, Алейш Видаль, Мунир и Пако Алькасер до сих пор ждут разрешения ситуации относительно своего будущего. Барса уже длительное пытается продать этих футболистов за серьезные средства, но никак не может найти покупателей. Баланс между расходами и доходами от трансферов составляет минус 240 млн евро, но это совсем не пугает Бартомеу, который хвастается рекордной прибылью.

Если учитывать бонусы, то Барселона больше всех потратила на трансферы за последний год – 385+90 млн евро. Позади оказались Ман Сити (387) и ПСЖ (373), а также Ливерпуль (350). Как видим, каталонцы выбрали новый вектор трансферной политики, практически забив о Ла Масии. Прозвище "мешок" уже не за горами.

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