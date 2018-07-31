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"Строить команду без Роналду – чрезвычайник вызов", – Лопетеги о новом лидере и кипере для Реала

12:30 174 Читати українською
"Строить команду без Роналду – чрезвычайник вызов", – Лопетеги о новом лидере и кипере для Реала
Хулен Лопетеги / Marca

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги поделился своими мыслями о подготовке "сливочных" к новому сезону накануне спарринга против Манчестер Юнайтед в рамках Международного кубка чемпионов.

Уход Криштиану Роналду из мадридского Реала сделал первые недели Лопетеги на посту главного тренера более интенсивными. Специалист строит новую команду вокруг Гарета Бейла, сообщает Marca.

"Когда я подписал контракт, то Криштиану все еще принадлежал Реалу, но быстро заявил о намерении уйти. Для тренера чрезвычайное вызов – сделать успешную команду без португальца. Я признаю, что он является одним из лучших игроков в истории мадридского Реала, а клуб оценил его вклад и позволил уходу состояться.

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Мы уверены, что Бейл отлично проведет следующий год и ождиаем многого от него. Будем работать вместе с ним, чтобы набрать топ-форму. Мы в восторге от имеющегося состава и уверены, что будем бороться за все трофеи. В Реале иначе не может быть. Мы хотим быть лучшей командой на поле. Не перейдет игрок или уйдет – я останусь счастливым тренером. Строить гипотезы не требуется. У нас есть набор исполнителей, которые могут справиться с требованиями Реала.

Важна подготовка к сезону во всех аспектах. К матчу против МЮ (в среду ночью – Футбол 24) мы подойдем в надлежащем состоянии. Правда, у нас было немного меньше времени на подготовку, чем у них, поэтому должны соответствовать обстоятельствам и затем продолжить подготовку к Суперкубку Европы – первого большого испытания в сезоне. То, что мы избежали травм, уже большое достижение.

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Кейлор Навас? Я говорил с ним и рад, что он здесь. Более нечего комментировать. Кейлор является важным игроком Реала в течение нескольких сезонов и мы хотим, чтобы так было и в дальнейшем", – отметил Лопетеги.

Напомним, что уже 1 августа мадридцы проведут свой первый поединок под руководством 51-летнего специалиста. Матч Манчестер Юнайтед – Реал Мадрид начнется в 03:00.

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Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид: Среда 01 августа 2018

Манчестер Юнайтед
до матча
12
час
:
46
мин
Реал Мадрид
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Испания Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Криштиану Роналду Криштиану Роналду Кейлор Навас Кейлор Навас Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
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