Реал остался без "Золотого мяча" – такого не было 18 лет

В Мадриде больше нет лучших футболистов мира.

Реал всегда будет больше, чем один отдельный игрок, но после ухода Криштиану Роналду мадридцы потеряли немного престижа. Впервые за 18 лет "сливочные" начнут новый сезон без обладателя "Золотого мяча" в своем составе.

Мбаппе назвал своих претендентов на "Золотой мяч"

Начиная с 2001 года, когда Фигу получил желанную для каждого футболиста награду, и до наших дней, королевский клуб мог похвастаться хотя бы одним обладателем "Золотого мяча". После скандального трансфера португальца из Барселоны Флорентино Перес регулярно радовал болельщиков "Реала" приобретением звездного игрока, который оставлял в музее "бланкос" трофей газеты France Football.

Фигу, Зидан, Роналдо, а впоследствии Оуэн, представители легендарной эры "галактикос", были победителями премии. Все они делили раздевалку мадридского гранда в сезоне 2004/05. Столько обладателей "Золотого мяча" в одной команде Реал еще не видел. По завершении темпорады Фигу отправился в Интер, а Оуэн вернулся на Туманный Альбион. Зидан повесил бутсы на гвоздь через год, но остался Роналдо, который до января 2007 года был единственным футболистом "сливочных" с популярной наградой.

Летом 2006-го новый президент Реала Рамон Кальдерон решил подписать новоиспеченного чемпиона мира Фабио Каннаваро, который после ухода Роналдо несколько сезонов самостоятельно презентовал "Золотой мяч" на Сантьяго Бернабеу. Такая ситуация продолжалась до лета 2009 года, пока Флорентино Перес не вернулся к рулю клуба, оформив сразу два мегатрансфера. В Мадрид переехали Криштиану Роналду и Кака. Оба на тот момент уже получали трофей France Football.

Экс-хавбек Милана провел на Бернабеу бесславные четыре года, а вот история Криштиану хорошо всем известна. За девять сезонов в Мадриде португалец выиграл еще четыре "Золотых мяча", а сейчас реально претендует на шестой, правда, уже в футболке Ювентуса.

Лука Модрич и Рафаэль Варан претендуют на премию ФИФА "The Best". Очевидно, что оба также окажутся в списке номинантов на "Золотой мяч", но вряд ли смогут получить трофей. Хорват, который стал лучшим игроком Мундиаля, проиграл в финале Гризманну и Мбаппе – главным фаворитам в этом году. Зато Варан уступает всем, он совсем не раскрученный футболист. Скорее всего, Бернабеу остался без "Золотого мяча" на несколько последующих лет. После ухода Криштиану Мадрид начинает все с начала.