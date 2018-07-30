Таллинский тест – как проходят пробы на новую "девятку" Реала

Мадридский Реал на этой неделе начнет выступления в Международном кубке чемпионов. Поединки "сливочных" привлекут максимум внимания из-за концептуальных поисков новой "девятки" – центрального нападающего, который сможет забить полсотни мячей за сезон.

В Реале все спокойно, несмотря на то, как пресса пытается раздуть трансферный кризис "галактикос". Все доверяют и уверены в имеющихся исполнителях, которые вскоре начнут свой первый сезон под руководством Хулена Лопетеги после отставки Зинедина Зидана, умноженной на уход Криштиану Роналду.

Потеря звезд последних нескольких сезонов, которые были невероятно успешными, создает перед "сливочными" невероятный вызов, ведь они поведут борьбу сразу за 5 трофеев – Суперкубок Европы, Лига чемпионов, чемпионат и Кубок Испании и Клубный чемпионат мира.

Однако, пока рано утверждать, что на Сантьяго Бернабеу не ищут потенциальных новичков. Мадридцы следят за Эденом Азаром и Робертом Левандовски, но позиция их клубов – Челси и Баварии соответственно – делает переходы почти невозможными. Клуб также не готов подрывать рынок новым громким приобретением вроде трансфера Неймара в ПСЖ за 222 млн евро прошлым летом.

Президент Реала Флорентино Перес, который лично отвечает за трансферную активность клуба, славится своими завышенными ожиданиями. Но этим летом он довольно спокойный.

"У нас отличная команда", – настаивает он, кивая на завоевание четырех кубков чемпионов в течение последних 5 лет.

Несмотря на потерю своей главной звезды Криштиану Роналду, Реал не планирует выходить на рынок, пока возможность трансфера действительно будет того стоить. Переплачивать в Мадриде (даже несмотря на возможность это сделать) не собираются. Если клуб решит покупать, то делать это будет по разумным ценам, поскольку верит в тех игроков, которые уже есть в команде.

Бывшая звезда Реала Стив Макманаман считает, что Лопетеги видит новым лидером клуба Гарета Бэйла.

"Это очень трудно, поскольку средняя результативность Роналду – мяч за игру. Но Бэйл – игрок другого типа, очень динамичный, а его сезон будет замечательным".

Наставник "сливочных" в минувшее воскресенье постоянно общался с Бэйлом на тренировке, подзывал его к себе, подсказывал и полностью демонстрировал, что валлиец теперь является особенным на Бернабеу. Лопетеги понимает, насколько важно сделать вингера счастливым после череды травм в прошлом и американских горок в отношениях с Зиданом. Тренер верит в него, готов отдать ему роль на любом из флангов или в центре и полную свободу действий. Потенциально Бэйл – отличный финишер, но ему нужна мотивация и доверие. Похоже, Лопетеги готов их дать.

"Барселона в прошлом сезоне стала чемпионом со значительным отрывом. В этом году она стала сильнее, а Реал слабее, потому что потерял Роналду. У них есть Бэйл и Бензема, но им нужно усиление", – сдается Макманаман, когда речь идет о шансах мадридцев.

Но в Мадриде есть еще один козырь в рукаве. Летний новичок, 18-летний Винисиус приехал в лагерь "сливочных" и начал всех удивлять. Испанская пресса называет его сенсацией со знаком "+". Его история должна стать успешной. Опытные игроки первой команды считают, что он уже достаточно сильный игрок, а если будет слушаться советов тренеров и партнеров, то станет еще лучше. Преимущество Винисиуса в том, что от него не ждут мгновенного результата. Бразилец получит время на адаптацию к жизни в Европе и местному футболу. Но отсутствие давления может иметь и положительный эффект уже сейчас – ничто не мешает ему поражать в официальных матчах так, как это происходит на тренировках в Вальдебебасе.

Хулена Лопетеги настолько поразил пыл Винисиуса, что Реал решил заявить бразильца в статусе молодого игрока. Такая схема позволяет форварду в новом сезоне играть сразу за три команды – основу мадридцев в Ла Лиге, Кастилью в Сегунде B и Хувениль А в высшем юношеском дивизионе (U-19). Аренда? Этот вариант пока отпал, а удачная игра во время спаррингов может открыть для него двери основной команды.

Первым тестом "сливочных" в предсезонный подготовке будут противостояния с Манчестер Юнайтед, Ювентусом и Ромой в Международном кубке чемпионов. Мадрид стартует там в среду ночью. Затем наступит решающий день – встреча с сильнейшей линией обороны Европы в мадридском дерби против Атлетико за Суперкубок Европы, который пройдет в эстонском Таллине.

Именно после этих матчей станет ясно, столь ли хороши нынешние игроки Реала, чтобы обеспечить ту долю голов, за которую раньше отвечал Роналду. Во время американского турне Гарет Бэйл, Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Co будут бороться за позицию "девятки" в основе "галактикос" на сезон 2018/19. Они получили задание заставить забыть о Роналду, который давал команде 50 мячей каждый сезон. Кто-то должен заполнить эту нишу, если Реал хочет снова успешно завершить сезон. Это тяжелый тест, а результат его станет известным именно после матча за Суперкубок Европы.