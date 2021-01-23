Вулверхемптон здолав Чорлі (1:0) в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Єдиний гол у матчі на 12-й хвилині забив Вітінья.

Скромна команда із 6-го англійського дивізіону непогано трималася проти колективу із АПЛ. До того ж Чорлі пропустив справжній шедевр. Вітінья наважився на удар із далекої відстані і забив блискучий гол.

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Нагадаємо, що це саме той Чорлі, який у попередньому раунді турніру вибив Дербі Каунті і влаштував грандіозне святкування. Тоді команда Вейна Руні не могла виставити оптимальний склад, що, зрештою, не применшує заслуг "сорок".

Вулверхемптон вдруге у нинішньому розіграші здолав суперника з рахунком 1:0 (в 1/32 фіналу постраждав Крістал Пелас). У чвертьфіналі на "вовків" чекає дуель із переможцем пари Арсенал – Саутгемптон.

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