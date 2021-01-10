Дербі Каунті несподівано вилетів із Кубка Англії від команди із 6-го дивізіону Чорлі, що спричинило неймовірні емоції у переможців.

Чорлі обіграв Дербі Каунті в рамках Кубка Англії із рахунком 2:0 та сенсаційно пробився до 1/16 фіналу турніру.

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Гравці оригінально підійшли до святкування свого тріумфу, заспівавши пісню Someone Like You знаменитої британської співачки Адель.

Зазначимо, що Дербі Каунті був ослаблений коронавірусом перед матчем. Через це наставник команди Вейн Руні був змушений виставити молодіжний склад на поєдинок.

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