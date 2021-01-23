Вулверхэмптон одолел Чорли (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил Витинья.

Скромная команда из 6-го английского дивизиона неплохо держалась против коллектива из АПЛ. К тому же Чорли пропустил настоящий шедевр. Витинья решился на удар с дальней дистанции и забил блестящий гол.

Зинченко продемонстрировал новые бутсы на фоне синяка под глазом

Напомним, что это именно тот Чорли, который в предыдущем раунде турнира выбил Дерби Каунти и устроил грандиозное празднование. Тогда команда Уэйна Руни не могла выставить оптимальный состав, что, впрочем, не умаляет заслуг "сорок".

Вулверхэмптон во второй раз в нынешнем розыгрыше одолел соперника со счетом 1:0 (в 1/32 финала пострадал Кристал Пэлас). В четвертьфинале "волков" ждет дуэль с победителем пары Арсенал – Саутгемптон.

Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко: топ-матчі вікенду