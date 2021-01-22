Зінченко продемонстрував нові бутси на фоні синця під оком
18:40 - Читать на русском
Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко зробив оригінальну рекламу новим бутсам.
Олександр Зінченко опублікував в Instagram фото зі своїми новими бутсами та не зовсім новим синцем під оком.
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"Хто буде кращим мене у моїх нових PUMA? Кайл Вокер, це точно будеш не ти", – підписав фото українець. Саме бренд PUMA є технічним спонсором "містян".
Нагадаємо, синець під оком Олександра з'явився після двобою Манчестер Сіті та Астон Вілли (2:0). У нинішньому сезоні АПЛ Олександр зіграв у 5-ти матчах.
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