"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші баталії вихідних на європейських полях. Друга за тиждень дуель МЮ з Ліверпулем, Руслан Маліновський їде на битву з лідером, Реал та Барселона спробують реабілітуватися за останні невдачі – цікавого футболу не бракуватиме.

Вест Хем – Донкастер

23 січня, 17:00. Лондон, Лондон Стедіум.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: "молоти", які вдало розпочали 2021 рік, спробують продовжити переможну серію в поєдинку Кубка Англії. Суперником Вест Хема в 1/16 фіналу стане Донкастер – четверта команда Ліги 1 (третій дивізіон Англії). Підопічні Девіда Мойєса набрали хороший хід, вигравши всі 4 поєдинки на старті року – лише другий такий випадок в історії клубу. Серія вдалих результатів дозволила "молотам" піднятися впритул до зони ЛЧ, адже від Ліверпуля лондонців відділяє лише 2 очки.

Ярмоленко здійснив мрію Мойєса – українець віддав перший асист в АПЛ, а давній герой тягне Вест Хем до історичних висот

Такий спурт посприяв встановленню клубного рекорду Вест Хема – ще ніколи команда не набирала 32 очки за перше коло чемпіонату. Відповідно, саме лондонський колектив закономірно вважають явним фаворитом протистояння зі скромним Донкастером, для якого ця стадія Кубка Англії стане вже четвертою. Раніше представник Ліги 1 пройшов ФК Юнайтед, Карлайл та Блекберн, тоді як Вест Хем провів лише матч зі Стокпортом.

Є підстави очікувати появи на полі Андрія Ярмоленка – цілком можливо, навіть з перших хвилин. Девід Мойєс практично напевне застосує певну ротацію, випустивши низку резервістів. В останньому матчі Вест Хема проти Вест Бромвіча українець вийшов на заміну в другому таймі та вже через 4 хвилини записав до свого активу гольовий пас – перша результативна дія для Андрія в поточній АПЛ. У попередній стадії Кубка проти Стокпорта Ярмоленко вийшов у старті – всі передумови для появи українського вінгера є і зараз.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Мілан – Аталанта

23 січня, 19:00. Мілан, Сан-Сіро.

Пряма трансляція на ТК "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: в центральному матчі 19 туру Серії А зустрінуться команди з Ломбардії – Мілан на Сан-Сіро прийматиме Аталанту. Останній тиждень вийшов невдалим для бергамасків, позаяк команда Джан П'єро Гасперіні втратила очки зі скромними Дженоа й Удінезе. "Богиня" мала розкішний шанс увірватися в зону Ліги чемпіонів, але тільки 2 пункти з претендентами на виліт наразі залишають Аталанту лише на 6-й позиції турнірної таблиці.

Натомість у Мілана все в повному порядку. "Россонері" продовжують лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на 3 бали. Після поразки від Ювентуса підопічні Стефано Піолі знову віднайшли переможний шлях, здолавши Торіно та Кальярі з однаковим рахунком 2:0. Златан Ібрагімовіч повернувся після травми і вже оформив дубль, а кілька днів тому отримав топового партнера в атаку – Маріо Манджукіч повернувся в Італію, підписавши контракт з Міланом. Відповідно, саме поєдинок проти команди Руслана Маліновського може стати дебютним для переможця ЛЧ та віце-чемпіона світу-2018 у червоно-чорній футболці.

"Інволюція Маліновського до невпізнаваності". Італійська преса вбиває українця оцінками і шокована дивною п'ятою

Півзахисник збірної України в останніх трьох матчах Аталанти виходив в основі (з урахуванням поєдинку Кубка Італії), але не відзначився результативними діями. У невдалих протистояннях з Дженоа та Удінезе Гасперіні знімав Маліновського у другому таймі, а "богиня" втрачала важливі очки. Наразі українець не переконав головного тренера, що здатен стати незамінним у центрі поля. Та й фізична форма Руслана залишає питання – під кінець матчу він неодмінно підсідає та, зрештою, йде з поля. Відповідно, сподіватися на всі 90 хвилин проти Мілана – марна справа, але свою дещицю ігрового часу Маліновський все ж повинен отримати. Принаймні, українець є одним із небагатьох у нинішній Аталанті, хто здатен якісно загострити ситуацію поблизу чужих воріт.

Нагадаємо, матч минулого сезону на Сан-Сіро був не надто вдалим для Маліновського. Українець не зумів реалізувати пенальті, програвши дуель Джанлуїджі Доннаруммі. Чи буде шанс для помсти у суботу?

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Алавес – Реал Мадрид

23 січня, 22:00. Віторія-Гастейс, Мендісорроса.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: підопічні Зідана після ганебного вильоту з Кубка Іспанії поїдуть до Країни Басків на матч проти Алавеса. Королівський клуб раптово потрапив у, без перебільшення, чорну суму. Спершу була нічия з аутсайдером Осасуною, потім – поразка від Атлетіка Більбао у півфіналі Суперкубка Іспанії. Вже після цих невдач на Зідана та його команду полилося море критики, але найгірше було попереду – виліт з Кубка Іспанії вже на стадії 1/16 фіналу від скромного Алькояно. Дебютний матч Андрія Луніна, на який українець так довго чекав, обернувся справжнісіньким крахом.

Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро

Реал програв два трофеї за тиждень – в Іспанії дедалі частіше лунає інформація про можливу відставку Зінедіна Зідана. Щоправда, у головних турнірах сезону ще не все втрачено –мадридці вийшли у плей-офф ЛЧ, а в чемпіонаті є головним переслідувачем Атлетіко. Однак, відставання від "матрацників" вже складає 7 пунктів (при цьому команда Сімеоне має гру в запасі), тому втрачати очки з Алавесом "вершковим" аж ніяк не можна. До слова, саме Алавес залишається останньою командою, яка обіграла Реал у чемпіонаті – наприкінці листопада баски нокаутували мадридців у їхньому лігві.

Зідан у програному матчі Кубка надав відпочинок кільком лідерам, які підійдуть до гри чемпіонату, сповненими сил. Щоправда, у захисті все ще залишаються серйозні проблеми, адже не зіграють Карвахаль, Начо, Серхіо Рамос, а напередодні матчу травмувався і Феде Вальверде. Не буде і самого Зінедіна Зідана, який за день до гри здав позитивний тест на COVID-19.

Зауважимо, що Алавес програв останні 3 матчі та вилетів з Кубка при поразці 0:5 – зміна тренера наразі не дуже допомагає. Щоправда, криза в Реалі стала настільки глибокою, що нинішні "вершкові" можуть поступитися чи не кожній команді. Навіть скромному Алькояно, яий грає у третьому дивізіоні Іспанії.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ельче – Барселона

24 січня, 17:15. Ельче, Мануель Мартінес Валеро.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Барселона без Ліонеля Мессі їде в гості до аутсайдера після програного фіналу Суперкубка. Каталонці мали шанс перервати тривалу смугу без трофеїв, але віддали Суперкубок Іспанії Атлетіку з Більбао. Ба більше, "блаугранас" ще й втратили Ліонеля Мессі, який у тому фіналі отримав перше вилучення в Барселоні за неспортивну поведінку. Форварду загрожувала тривала дискваліфікація, проте в підсумку аргентинець отримав лише два матчі.

Протистояння з Ельче, який посідає 18 позицію турнірної таблиці Ла Ліги, стане останнім поєдинком дискваліфікації для Мессі. Можливо, бан навіть піде на користь нападнику, адже Лео отримав можливість повноцінно залікувати пошкодження та трохи перевести подих. Щоправда, Барсі від цього не легше, адже на Мануель Мартінес Валеро каталонці змушені обійтися без своєї головної зірки та найкращого бомбардира Прімери (11 голів).

Окрім Мессі, Рональд Куман не зможе розраховувати на травмованих Ансу Фаті, Серхі Роберто, Жерара Піке, Філіппе Коутінью та Сержиньйо Деста. Нідерландець був обурений грою своїх підопічних в кубковому матчі проти Корнельї – зокрема, гравці отримали "на горіхи" через жахливу реалізацію моментів (зокрема, не забили два пенальті). Ельче, хоч і призабув смак перемог, але такого марнотратства може і не вибачити, а втрачати очки Барселоні не можна – Атлетіко за втраченими вже відірвався на 13 пунктів.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

24 січня, 19:00. Манчестер, Олд Траффорд.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: принципові суперники зустрінуться вдруге за тиждень. Після нульової нічиєї в матчі АПЛ МЮ та Ліверпуль з'ясовуватимуть сильнішого вже у Кубку Англії. Тут мирової вже бути не може, адже регламент турніру передбачає екстра-тайм та післяматчеві пенальті.

Ліверпуль потрапив у серйозну яму. Після перемоги 7:0 над Крістал Пелас команда Клоппа не може виграти вже 5 поєдинків Прем'єр-ліги поспіль. З явного фаворита чемпіонату мерсисайдці перетворилися у борця за Лігу чемпіонів, впавши вже на 4 місце турнірної таблиці. Єдина перемога за останній місяць – це звитяга в Кубку Англії над молодіжним складом Астон Вілли, а от у 5-ти матчах чемпіонату Ліверпуль набрав лише 3 очки і забив 1 гол. У останніх 4-х поєдинках чемпіонату команда Клоппа не забила жодного м'яча – небачена річ для "червоних". Ба більше, мерсисайдці ще й програли на Енфілді в поєдинку Прем'єр-ліги, чого з командою не траплялося протягом 68 матчів.

Натомість у Манчестер Юнайтед – повний порядок. "Червоні дияволи" вперше з 2013 року лідирують в чемпіонаті після першого кола – щоправда, у Ман Сіті на 2 очки менше і є гра в запасі. МЮ штампує мінімальні перемоги та впевнено набирає очки – так, десь не без посмішки фортуни, але щастить, як відомо, сильнішим. Якщо ще місяць тому Ліверпуль однозначно був би фаворитом дуелі, то останні результати команд свідчать про протилежне.

Юргену Клоппу не до Кубка – надто багато проблем накопичилося в чемпіонаті. Не виключено, що наставник "червоних" може навіть пожертвувати цим турніром в умовах серйозного кадрового дефіциту. Але виліт від Манчестер Юнайтед стане ще одним ударом по Ліверпулю. Словом, тут більше питань, ніж відповідей – протистояння обіцяє бути спекотним, адже хрестоматійну нічию цього разу розписати не вдасться.

Прогноз "Футбол 24": 1:0.

Ліверпуль – МЮ: Аліссон рятує Клоппа від нокауту, але далі "календар смерті", шоу Шоу і майже реалізований план Сульшера