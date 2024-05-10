"Якщо ми (тренерський штаб) щасливі, це прекрасно, справа не тільки в тому, щоб власники були щасливі. Ви маєте запитати і нас, тому що, можливо, ми не раді і нам час розлучатися.

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Не раз траплялося, коли тренерський штаб вирішує не продовжувати роботу. Завтра я можу сказати, що йду. Тут обидві сторони приймають рішення, не тільки в такій ситуації, коли Челсі незадоволений, власник незадоволений, спортивний директор незадоволений.

Можливо, ми незадоволені, тому що приїхали сюди із завданням, але в підсумку все виявилося не так, як ми очікували. Я не кажу, що я незадоволений. Якщо ми підемо, це не проблема, це не буде кінцем світу", – цитує наставника "синіх" Sky Sports.

Нагадаємо, Маурісіо Почеттіно очолив Челсі влітку 2023 року. Лондонці наразі перебувають на сьомому місці з 54 балами. Від зони єврокубків команда відстає на два пункти.

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